***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
21.10.2021 18:28
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
21.10.2021
Satım
41,00
1.870,26
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971759
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 22,62
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.455
En Düşük
1.417
18:059,5020
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 0,2902
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,5024
En Düşük
9,1938
18:0511,0592
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 0,3090
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0698
En Düşük
10,7257
18:05543,63
En Yüksek
|Değişim
|: 3,00%
|| 15,84
|Açılış
|: 543,63
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|37,40
|11.591.910
|% 10,00
|
|SERVE
|14,31
|318.031
|% 9,99
|
|EDIP
|3,92
|51.589.664
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|38.136.089
|% 9,62
|
|OLMK
|7,70
|9.746.974
|% 9,38
|
|YEOTK
|59,70
|202.271.171
|% -9,95
|
|FADE
|8,60
|322.448.733
|% -9,95
|
|MERIT
|26,38
|32.875.408
|% -9,90
|
|ERSU
|4,57
|78.529.461
|% -9,86
|
|KSTUR
|263,00
|600.561
|% -8,87
|
|GARAN
|8,99
|4.306.305.783
|% -1,32
|
|FROTO
|188,60
|1.843.546.739
|% 6,67
|
|THYAO
|13,97
|1.456.738.397
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,49
|1.338.648.784
|% 1,22
|
|SASA
|27,60
|1.169.628.564
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,49
|1.338.648.784
|% 1,22
|
|GARAN
|8,99
|4.306.305.783
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,94
|762.996.227
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,25
|1.156.516.066
|% 1,26
|
|AKBNK
|5,32
|801.252.624
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4920
|9,4939
|% 3,06
|
|Euro
|10,9550
|10,9650
|% 1,81
|
|Sterlin
|13,0444
|13,1098
|% 2,75
|
|Frank
|10,2937
|10,3557
|% 3,11
|
|Riyal
|2,5231
|2,5358
|% 3,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-1,48
|
|Altın Gr.
|543
|543
|15,45
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,35
|0,15
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-1,13
|