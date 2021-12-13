***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.12.2021 18:36
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
13.12.2021
Satım
250,00
14.800,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982974
BIST
18:052.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.162
|
2.195
En Düşük
2.146
18:0514,8076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,8625
En Düşük
14,7728
18:0516,7576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0387
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,7966
En Düşük
16,6925
18:05845,44
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 25,82
|Açılış
|: 845,32
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
847,25
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEOEM
|14,96
|65.175.521
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.372.636
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.348.843
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.138.052
|% 10,00
|
|ISKUR
|664.400,00
|1.974.800
|% 10,00
|
|OYLUM
|7,57
|20.070.186
|% -9,99
|
|MERIT
|30,90
|103.323.060
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|1.607.625
|% -9,97
|
|SONME
|37,26
|11.412.458
|% -9,96
|
|RALYH
|13,45
|6.040.813
|% -9,73
|
|THYAO
|23,48
|4.995.695.405
|% 3,99
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|KRDMD
|11,61
|3.470.651.659
|% -0,68
|
|SISE
|16,23
|2.839.610.288
|% -2,17
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,61
|1.654.710.821
|% -2,97
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|TSKB
|1,64
|959.615.510
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,22
|558.548.492
|% -3,17
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7983
|14,8026
|% -0,01
|
|Euro
|16,7042
|16,7605
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,5541
|19,6522
|% 3,04
|
|Frank
|15,9293
|16,0253
|% 2,71
|
|Riyal
|3,9294
|3,9491
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|845
|845
|25,70
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,15
|0,06
|