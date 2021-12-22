***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.12.2021 18:47
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
22.12.2021
Alım
250,00
12.400,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985536
BIST
13:441.817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 13,15
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
13:4411,3284
En Yüksek
|Değişim
|: -7,07%
|| -0,8615
|Açılış
|: 11,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,1708
13:4412,8851
En Yüksek
|Değişim
|: -6,90%
|| -0,9550
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,6845
13:44666,64
En Yüksek
|Değişim
|: -5,81%
|| -41,15
|Açılış
|: 666,64
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler13:42
|PENTA
|359,70
|28.752.725
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.849.878
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|11.038.626
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|4.188.329
|% 9,86
|
|UFUK
|20,96
|44.721
|% 9,80
|
|EPLAS
|24,30
|8.900.121
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.079.467
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.131.874
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|1.198.131
|% -9,97
|
|PRKAB
|44,94
|9.888.877
|% -9,94
|
|GARAN
|11,88
|2.164.803.409
|% 0,00
|
|SISE
|13,22
|1.508.361.630
|% -0,45
|
|EREGL
|25,86
|1.270.145.771
|% 1,65
|
|KRDMD
|9,12
|1.011.701.551
|% -1,94
|
|TUPRS
|146,80
|954.459.389
|% -1,94
|
|YKBNK
|3,54
|658.691.883
|% 1,72
|
|GARAN
|11,88
|2.164.803.409
|% 0,00
|
|SISE
|13,22
|1.508.361.630
|% -0,45
|
|ODAS
|1,39
|154.550.507
|% 1,46
|
|KRDMD
|9,12
|1.011.701.551
|% -1,94
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1714
|11,1754
|% -8,32
|
|Euro
|12,6743
|12,7558
|% -7,83
|
|Sterlin
|15,3609
|15,4380
|% -5,49
|
|Frank
|12,4325
|12,5074
|% -5,95
|
|Riyal
|3,0497
|3,0650
|% -5,86
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|0,41
|
|Altın Gr.
|669
|669
|-38,73
|
|Cumhuriyet
|4.469
|4.537
|-368,00
|
|Tam
|4.422
|4.539
|-399,27
|
|Yarım
|2.137
|2.196
|-193,14
|
|Çeyrek
|1.074
|1.100
|-94,67
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,45
|8,46
|-0,49
|
|B. Petrol
|75,15
|75,15
|-0,13
|