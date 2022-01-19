***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
19.01.2022 18:35
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
19.01.2022
Alım
250,00
12.537,50
19.01.2022
Satım
250,00
12.587,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995213
BIST
18:052.042
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 62,25
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.044
En Düşük
1.959
18:0513,4187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1107
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4030
18:0515,2459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0713
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4578
En Düşük
15,2080
18:05792,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,44
|Açılış
|: 792,90
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
796,36
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HLGYO
|2,75
|167.578.026
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,74
|36.363.084
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|47.223.793
|% 10,00
|
|TETMT
|507,60
|57.799.312
|% 9,99
|
|EMNIS
|31,48
|3.698.286
|% 9,99
|
|CRDFA
|2,70
|39.644.228
|% -10,00
|
|PKENT
|296,20
|6.769.003
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|DOBUR
|83,45
|14.414.768
|% -9,98
|
|AKFGY
|6,48
|5.624.310
|% -9,87
|
|THYAO
|27,40
|4.362.449.165
|% 1,93
|
|KRDMD
|12,30
|3.826.551.152
|% 3,80
|
|GARAN
|12,03
|3.151.535.043
|% 4,43
|
|SISE
|14,22
|2.955.011.049
|% 0,28
|
|YKBNK
|4,11
|2.692.961.250
|% 7,87
|
|YKBNK
|4,11
|2.692.961.250
|% 7,87
|
|EKGYO
|2,47
|1.308.498.616
|% 3,78
|
|KRDMD
|12,30
|3.826.551.152
|% 3,80
|
|PETKM
|9,18
|2.413.584.745
|% 5,03
|
|GARAN
|12,03
|3.151.535.043
|% 4,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4134
|13,4187
|% -0,82
|
|Euro
|15,2123
|15,2459
|% -0,47
|
|Sterlin
|18,2540
|18,3455
|% -0,45
|
|Frank
|14,6121
|14,7001
|% -0,55
|
|Riyal
|3,5693
|3,5873
|% -0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|23,14
|
|Altın Gr.
|793
|793
|3,38
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.354
|-1,00
|
|Tam
|5.247
|5.380
|1,01
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|0,49
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|0,24
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,94
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,35
|0,13
|
|B. Petrol
|88,16
|88,16
|0,65
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58EUKYO
Yüzde 7.16 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 436, 028 adet işlem
-
17:57ORCAY
Yüzde 7.59 oranında artışla 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 259, 532 adet işlem
-
17:56BLCYT
Yüzde 7.76 oranında artışla 16.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 401, 510 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 15 artarak (% 3.05 ) 1, 829
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, TETMT, SANEL, HLGYO, BASCM, UZERB, EUHOL, AYCES