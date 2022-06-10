***LZV* *GPO* *GZNMI*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
10.06.2022 18:13
***LZV******GPO******GZNMI*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [GZNMI]
İlgili Fonlar [LZV]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036785
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -28,47
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.528
18:0517,1242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 16,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
18:0518,0587
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,1978
|Açılış
|: 17,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,8480
18:051.025,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,80
|Açılış
|: 1.025,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAVI
|47,30
|102.378.296
|% 10,00
|
|DOBUR
|44,48
|8.331.278
|% 9,99
|
|AVHOL
|6,61
|22.119.489
|% 9,98
|
|SILVR
|18,95
|16.262.625
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|314.139.573
|% 9,92
|
|OYYAT
|62,00
|101.344.314
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|100.035.112
|% -9,93
|
|DARDL
|3,52
|221.782.371
|% -9,28
|
|MAGEN
|12,54
|126.905.678
|% -6,49
|
|DOCO
|1.535,00
|35.855.787
|% -6,40
|
|THYAO
|46,70
|6.083.152.261
|% -3,39
|
|SISE
|22,22
|2.138.381.118
|% -3,22
|
|AKBNK
|8,52
|1.860.940.169
|% 1,79
|
|YKBNK
|4,75
|1.655.446.505
|% 2,15
|
|GARAN
|15,32
|1.623.194.010
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,59
|967.856.521
|% -3,36
|
|YKBNK
|4,75
|1.655.446.505
|% 2,15
|
|DOHOL
|4,05
|1.005.900.392
|% -2,64
|
|AKBNK
|8,52
|1.860.940.169
|% 1,79
|
|TSKB
|2,40
|450.635.943
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1164
|17,1242
|% 0,04
|
|Euro
|18,0051
|18,0587
|% -1,08
|
|Sterlin
|20,9965
|21,1017
|% -1,81
|
|Frank
|17,2056
|17,3093
|% -1,34
|
|Riyal
|4,5416
|4,5644
|% -0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|19,33
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|2,70
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-131,00
|
|Tam
|6.619
|6.793
|-135,93
|
|Yarım
|3.199
|3.286
|-65,75
|
|Çeyrek
|1.605
|1.643
|-32,88
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|0,03
|
|B. Petrol
|121
|121
|-1,98
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 94 kaybederek (% -1.23 ) 2, 803
-
17:58DOCO
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 1, 534.90 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 424 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 2, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 37, 745.00 milyon TL de
-
17:52DARDL
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 518, 986 adet işlem
-
17:51KOZAA
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 27.70 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 718, 909 adet işlem