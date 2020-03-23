***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2020 10:04
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAALT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831279
BIST
18:0585.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
0
En Düşük
0
18:056,5785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0257
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5795
En Düşük
6,5266
18:057,0694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0478
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0786
En Düşük
6,9716
18:05314,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,39
|Açılış
|: 314,44
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
317,63
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|OTKAR
|110,80
|13.915.457
|% 15,43
|
|FROTO
|46,68
|44.095.995
|% 13,28
|
|ISYAT
|2,76
|178.102.374
|% 5,76
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% 0,00
|
|YAPRK
|5,16
|642.271
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% 0,00
|
|YAPRK
|5,16
|642.271
|% 0,00
|
|OZKGY
|2,27
|26.512.194
|% 0,00
|
|OZKGY
|2,27
|26.512.194
|% 0,00
|
|PGSUS
|26,16
|216.627.952
|% 0,00
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% 0,00
|
|THYAO
|7,98
|566.607.999
|% 0,00
|
|ASELS
|21,40
|474.681.129
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% 0,00
|
|ECILC
|3,32
|258.003.896
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% 0,00
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% 0,00
|
|ODAS
|1,22
|136.666.154
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,04
|254.608.127
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6663
|7,7047
|% 0,79
|
|Frank
|6,6659
|6,7060
|% 0,72
|
|Riyal
|1,7461
|1,7548
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.488
|1.489
|-10,16
|
|Altın Gr.
|314
|314
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,51
|12,55
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,25
|26,25
|-0,73
|