***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2020 11:06
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842941
BIST
10:5398.775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 37,02
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.945
En Düşük
98.069
10:537,1423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0681
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1423
En Düşük
7,0607
10:537,7265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0566
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7265
En Düşük
7,6497
10:53391,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,60
|Açılış
|: 391,04
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
391,29
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|13,20
|4.436.264
|% 10,00
|
|ALKA
|7,81
|15.605.972
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|DEVA
|14,94
|23.611.276
|% -6,80
|
|ADEL
|12,12
|2.036.782
|% -4,87
|
|ORMA
|4,00
|22.248
|% -4,76
|
|PEKGY
|4,06
|901.791
|% -4,69
|
|PETUN
|21,30
|49.372.031
|% -4,66
|
|KRDMD
|2,38
|337.341.424
|% 5,31
|
|GARAN
|8,13
|125.128.453
|% -0,12
|
|ASELS
|27,04
|109.594.882
|% -0,07
|
|PETKM
|3,53
|109.494.582
|% 1,44
|
|KOZAA
|12,27
|105.926.088
|% 2,94
|
|KRDMD
|2,38
|337.341.424
|% 5,31
|
|KARSN
|1,85
|101.491.811
|% 6,94
|
|PETKM
|3,53
|109.494.582
|% 1,44
|
|TEKTU
|1,30
|37.974.567
|% 2,36
|
|GUSGR
|3,05
|83.079.979
|% 2,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8274
|8,8717
|% 0,57
|
|Frank
|7,2900
|7,3339
|% 0,56
|
|Riyal
|1,8903
|1,8998
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|2,48
|
|Altın Gr.
|391
|391
|2,22
|
|Cumhuriyet
|2.507
|2.554
|14,00
|
|Tam
|2.581
|2.621
|18,40
|
|Yarım
|1.259
|1.281
|8,90
|
|Çeyrek
|628
|641
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|15,10
|15,14
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,05
|
|B. Petrol
|31,08
|31,08
|0,11
|
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