***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 12:09
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847209
BIST
11:57105.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 535,56
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
105.334
11:576,7972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0250
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7976
En Düşük
6,7656
11:577,4756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0158
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
11:57375,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,42
|Açılış
|: 375,79
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
376,37
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|9.204.689
|% 9,99
|
|GLBMD
|4,47
|3.773.268
|% 9,83
|
|HLGYO
|1,66
|43.467.788
|% 9,21
|
|DITAS
|19,65
|9.788.948
|% 8,74
|
|SAYAS
|3,87
|8.378.840
|% 8,71
|
|CMENT
|31,68
|3.977.484
|% -10,00
|
|TKURU
|15,22
|59.130
|% -9,99
|
|RTALB
|25,22
|18.099.093
|% -9,99
|
|GLRYH
|11,74
|7.815.547
|% -9,97
|
|AYCES
|26,42
|295.745
|% -9,95
|
|THYAO
|12,53
|1.742.324.040
|% 1,62
|
|GARAN
|7,78
|1.183.882.360
|% 1,83
|
|PGSUS
|58,80
|578.435.902
|% -0,51
|
|AKBNK
|5,65
|366.364.997
|% 0,89
|
|ASELS
|30,20
|305.444.532
|% 0,40
|
|GARAN
|7,78
|1.183.882.360
|% 1,83
|
|THYAO
|12,53
|1.742.324.040
|% 1,62
|
|EKGYO
|1,43
|143.893.171
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,23
|216.720.988
|% 0,90
|
|MNDRS
|1,96
|142.224.470
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3042
|8,3459
|% 0,29
|
|Frank
|6,9799
|7,0219
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8040
|1,8130
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|11,41
|
|Altın Gr.
|376
|376
|3,63
|
|Cumhuriyet
|2.442
|2.472
|25,60
|
|Tam
|2.514
|2.548
|37,70
|
|Yarım
|1.227
|1.240
|12,90
|
|Çeyrek
|613
|621
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,36
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,03
|
|B. Petrol
|34,49
|34,49
|-0,11
|