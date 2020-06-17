***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2020 16:37
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAALT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851588
BIST
17:55110.970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 30,49
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
17:556,8584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0160
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
17:557,7019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0101
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6804
17:55380,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,43
|Açılış
|: 380,74
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,89
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|224.507.229
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.292.944
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.189.190
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|94.414.898
|% 9,94
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|YYAPI
|1,09
|34.621.730
|% -9,92
|
|DAGHL
|9,17
|8.878.807
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|80.700.161
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|34.888.852
|% -9,80
|
|ECILC
|6,36
|1.027.546.083
|% 4,26
|
|GARAN
|8,13
|744.333.394
|% -0,97
|
|ASELS
|31,98
|727.147.022
|% -1,66
|
|EKGYO
|1,90
|494.202.385
|% -1,55
|
|THYAO
|12,45
|442.995.001
|% -0,95
|
|IEYHO
|0,85
|381.455.323
|% -5,56
|
|SKBNK
|1,37
|393.814.966
|% 7,03
|
|EKGYO
|1,90
|494.202.385
|% -1,55
|
|IHLAS
|0,82
|192.803.428
|% 3,80
|
|ALBRK
|1,60
|292.171.458
|% 3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5751
|8,6181
|% -0,11
|
|Frank
|7,1731
|7,2163
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8215
|1,8307
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|0,52
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.488
|6,80
|
|Tam
|2.539
|2.553
|3,20
|
|Yarım
|1.237
|1.248
|3,40
|
|Çeyrek
|620
|625
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,55
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,02
|
|B. Petrol
|40,86
|40,86
|-0,10
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59SAMAT
Yüzde 6.57 oranında artışla 2.11 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 750, 157 adet işlem
-
17:58DAGI
Yüzde 9.91 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 274, 388 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KCHOL, ASELS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -123, 83 kaybederek (% -0.12 ) 102, 972
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, EGCEY, EGCYO, EGCYH, UZERB, ARTI