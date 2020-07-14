***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2020 11:54
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859653
BIST
15:00118.029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -369,85
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
15:006,8681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0082
|Açılış
|: 6,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
15:007,8129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0287
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8168
En Düşük
7,7736
15:00397,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,15
|Açılış
|: 397,69
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|14.034.484
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|7.186.599
|% 9,99
|
|PKENT
|334,80
|2.882.415
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|2.301.960
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|8.641.402
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|748.319
|% -8,00
|
|BASCM
|4,15
|23.197
|% -7,78
|
|MAALT
|108,00
|28.761.429
|% -5,01
|
|EKGYO
|2,31
|1.442.204.540
|% 1,76
|
|GARAN
|7,92
|555.972.413
|% -0,63
|
|THYAO
|11,97
|551.999.333
|% 0,00
|
|ODAS
|2,91
|529.201.377
|% -1,36
|
|SASA
|12,03
|457.709.100
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,31
|1.442.204.540
|% 1,76
|
|SKBNK
|1,67
|380.722.398
|% 1,21
|
|TSKB
|1,28
|290.488.791
|% 1,59
|
|ODAS
|2,91
|529.201.377
|% -1,36
|
|ALBRK
|1,82
|294.913.985
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5777
|8,6207
|% -0,08
|
|Frank
|7,2799
|7,3238
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8252
|1,8344
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|2.583
|2.604
|-3,70
|
|Tam
|2.661
|2.672
|-3,70
|
|Yarım
|1.291
|1.307
|-1,80
|
|Çeyrek
|646
|654
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,19
|-0,02
|
Seans Raporu
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15:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -602, 92 kaybederek (% -0.45 ) 134, 133
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15:11
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, GARAN, THYAO
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15:11XU100
Endeks 117, 971 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 13, 494.00 milyon TL de
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15:11AEFES
Yüzde -7.75 oranında düşüşle 20.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 536, 940 adet işlem
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15:10VKFYO
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 500, 426 adet işlem