***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2020 11:24
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861107
BIST
14:14118.676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 634,22
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
14:146,8481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0276
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
14:147,9216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0573
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9329
En Düşük
7,8064
14:14409,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 5,45
|Açılış
|: 409,26
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|733,80
|47.431.761
|% 10,00
|
|KLNMA
|47,52
|84.578.758
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.909.367
|% 10,00
|
|YONGA
|31,94
|664.288
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|4.427.139
|% 9,96
|
|DERAS
|6,16
|54.652.594
|% -9,94
|
|ORMA
|8,80
|145.605
|% -9,93
|
|KUTPO
|41,72
|91.537.816
|% -9,38
|
|MEGAP
|4,52
|2.094.751
|% -6,80
|
|MEGAP
|4,52
|2.094.751
|% -6,80
|
|EKGYO
|2,38
|3.471.365.726
|% 5,31
|
|ASELS
|33,22
|1.035.656.354
|% 2,72
|
|GARAN
|8,00
|634.671.114
|% 0,76
|
|AFYON
|4,73
|444.252.928
|% 1,50
|
|PETKM
|4,31
|386.632.214
|% 1,65
|
|EKGYO
|2,38
|3.471.365.726
|% 5,31
|
|KRDMD
|3,10
|362.969.383
|% 1,97
|
|CEMAS
|1,74
|201.341.522
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,77
|195.232.116
|% 1,14
|
|AFYON
|4,73
|444.252.928
|% 1,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6707
|8,7142
|% 0,15
|
|Frank
|7,3150
|7,3591
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|17,13
|
|Altın Gr.
|409
|409
|5,54
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.682
|36,10
|
|Tam
|2.740
|2.752
|37,00
|
|Yarım
|1.330
|1.346
|18,10
|
|Çeyrek
|667
|674
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,30
|0,98
|
|Gümüş Gr.
|4,88
|4,89
|0,22
|
|B. Petrol
|43,80
|43,80
|-0,52
|