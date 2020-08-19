***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2020 16:52
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869950
BIST
18:051.125
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 32,25
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.126
En Düşük
1.099
18:057,2950
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0781
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,2095
18:058,6828
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -0,1222
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,5859
18:05459,60
En Yüksek
|Değişim
|: -3,12%
|| -14,80
|Açılış
|: 459,60
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
456,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|2,97
|1.573.595
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|300.849
|% 10,00
|
|POLTK
|176,00
|341.355
|% 10,00
|
|TLMAN
|15,84
|8.471.936
|% 10,00
|
|QNBFB
|78,75
|31.090.325
|% 9,99
|
|KENT
|2.040,10
|10.973.698
|% -10,00
|
|PKENT
|688,50
|1.147.140
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|18.051.314
|% -9,96
|
|BURVA
|59,75
|4.072.784
|% -9,95
|
|BMELK
|6,56
|601.775
|% -9,89
|
|TUPRS
|85,95
|2.643.184.907
|% 7,64
|
|EKGYO
|2,06
|1.947.684.981
|% 6,19
|
|SISE
|6,27
|1.481.226.977
|% 5,56
|
|GARAN
|7,28
|1.274.652.558
|% 2,10
|
|RTALB
|58,20
|1.179.254.982
|% 1,75
|
|EKGYO
|2,06
|1.947.684.981
|% 6,19
|
|SISE
|6,27
|1.481.226.977
|% 5,56
|
|ZOREN
|2,65
|605.090.615
|% 9,96
|
|PETKM
|4,23
|848.164.173
|% 9,87
|
|GARAN
|7,28
|1.274.652.558
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2860
|7,2950
|% -1,06
|
|Euro
|8,6738
|8,6828
|% -1,39
|
|Sterlin
|9,5671
|9,6151
|% -1,65
|
|Frank
|7,9670
|8,0150
|% -1,91
|
|Riyal
|1,9357
|1,9455
|% -1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|-36,27
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-16,77
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,30
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,20
|
|B. Petrol
|45,01
|45,01
|-0,45
|
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