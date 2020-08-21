***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 15:19
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870619
BIST
15:531.120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -7,30
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
15:537,3334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0359
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
15:538,6419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0167
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
15:53457,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,18
|Açılış
|: 457,13
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler15:53
|GARFA
|12,32
|16.999.937
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
|
|EMKEL
|3,00
|11.208.154
|% 9,89
|
|ISGSY
|7,23
|7.091.052
|% 9,88
|
|TGSAS
|7,84
|4.776.089
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,39
|4.872.788.949
|% -5,59
|
|TUPRS
|87,10
|3.651.296.852
|% -5,33
|
|GARAN
|7,18
|1.493.241.124
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,10
|921.571.996
|% 0,39
|
|RTALB
|55,90
|893.405.530
|% 6,68
|
|PETKM
|4,39
|4.872.788.949
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,01
|531.173.759
|% -0,99
|
|YKBNK
|2,17
|570.973.478
|% 0,46
|
|ZOREN
|2,74
|661.031.275
|% -5,84
|
|GARAN
|7,18
|1.493.241.124
|% 0,56
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3306
|7,3334
|% 0,49
|
|Euro
|8,6334
|8,6419
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,5849
|9,6330
|% -0,32
|
|Frank
|8,0075
|8,0557
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9498
|1,9595
|% 0,49
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-9,23
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|3.015
|3.061
|-18,00
|
|Tam
|3.000
|3.077
|-17,55
|
|Yarım
|1.450
|1.489
|-8,49
|
|Çeyrek
|727
|744
|-4,24
|
|Gümüş.Ons
|26,69
|26,73
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,12
|
|B. Petrol
|44,55
|44,55
|-0,33
|
Seans Raporu
15:53
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