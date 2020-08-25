***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.08.2020 17:52
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871145
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -16,28
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.083
18:057,4042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0266
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4072
En Düşük
7,3558
18:058,7504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0525
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7672
En Düşük
8,6716
18:05456,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,94
|Açılış
|: 457,04
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
455,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INTEM
|14,30
|4.239.270
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|10.377.859
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.688.482
|% 9,99
|
|RALYH
|12,67
|23.858.732
|% 9,98
|
|ORMA
|9,40
|471.002
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|852.206
|% -9,79
|
|BURVA
|54,10
|1.883.449
|% -8,31
|
|MAALT
|84,40
|38.713.147
|% -7,96
|
|EMKEL
|3,04
|103.507.841
|% -7,88
|
|HALKS
|3,34
|219.886
|% -7,73
|
|THYAO
|11,20
|1.786.714.516
|% 1,08
|
|PETKM
|4,11
|1.440.087.134
|% -0,72
|
|SASA
|16,10
|1.362.811.188
|% 8,05
|
|GARAN
|6,77
|924.777.449
|% -2,73
|
|TUPRS
|82,85
|843.906.137
|% -1,72
|
|EKGYO
|1,88
|724.104.615
|% -2,59
|
|YKBNK
|2,06
|783.516.798
|% -3,74
|
|PETKM
|4,11
|1.440.087.134
|% -0,72
|
|GSRAY
|2,87
|689.253.608
|% -1,71
|
|BJKAS
|2,99
|549.644.715
|% -5,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3982
|7,4042
|% 0,36
|
|Euro
|8,7363
|8,7504
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,7005
|9,7491
|% 0,91
|
|Frank
|8,1167
|8,1656
|% 0,69
|
|Riyal
|1,9683
|1,9782
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-10,46
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|-33,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-25,23
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,20
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,11
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,36
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,04
|
|B. Petrol
|46,38
|46,38
|0,74
|
Seans Raporu
18:05
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17:58YUNSA
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17:56XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 95 altında . İşlem hacmi 16, 268.00 milyon TL de
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