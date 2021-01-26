***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.01.2021 10:50
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904379
BIST
12:081.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,19
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.540
En Düşük
1.517
12:087,3900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0146
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3774
12:088,9671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0327
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9545
12:08440,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,49
|Açılış
|: 440,37
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
439,68
BIST En Aktif Hisseler12:08
|SANKO
|11,44
|22.705.812
|% 10,00
|
|MAALT
|254,20
|40.479.966
|% 10,00
|
|LUKSK
|44,04
|5.460.287
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|25.250.262
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.741.462
|% 9,98
|
|MERIT
|145,80
|82.523
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|72.745
|% -10,00
|
|SUMAS
|70,20
|85.504
|% -10,00
|
|PKENT
|1.349,10
|3.178.000
|% -9,99
|
|POLTK
|441,50
|1.577.921
|% -9,99
|
|GARAN
|9,61
|961.914.857
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,52
|921.204.223
|% 2,02
|
|KARSN
|5,44
|642.176.173
|% 4,62
|
|KOZAL
|120,60
|549.283.607
|% -0,66
|
|ODAS
|4,00
|386.182.236
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,52
|921.204.223
|% 2,02
|
|SKBNK
|1,53
|312.442.188
|% -1,29
|
|TSKB
|1,95
|360.214.835
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,55
|211.795.276
|% -1,27
|
|TEKTU
|2,50
|290.546.732
|% 4,60
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3873
|7,3900
|% -0,20
|
|Euro
|8,9638
|8,9671
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,0462
|10,0966
|% -0,44
|
|Frank
|8,2734
|8,3232
|% -0,37
|
|Riyal
|1,9624
|1,9723
|% -0,27
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-1,30
|
|Altın Gr.
|440
|441
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.910
|2.983
|-12,04
|
|Yarım
|1.406
|1.443
|-5,82
|
|Çeyrek
|705
|722
|-2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,59
|55,59
|-0,09
|