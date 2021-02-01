***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.02.2021 10:05
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906632
BIST
18:051.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
0
En Düşük
0
18:057,2677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0516
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3151
En Düşük
7,2555
18:058,8173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0681
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,8821
En Düşük
8,8032
18:05436,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,87
|Açılış
|: 436,41
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
432,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,37
|20.671.705
|% 0,00
|
|MEPET
|2,94
|8.337.734
|% 0,00
|
|LIDFA
|3,80
|45.964.950
|% 0,00
|
|MEGAP
|10,84
|141.524.221
|% 0,00
|
|YONGA
|36,90
|1.668.354
|% -3,73
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,37
|20.671.705
|% 0,00
|
|MEPET
|2,94
|8.337.734
|% 0,00
|
|LIDFA
|3,80
|45.964.950
|% 0,00
|
|GUBRF
|72,50
|2.319.529.936
|% 0,00
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 0,00
|
|KOZAL
|115,40
|1.505.564.692
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 0,00
|
|KARSN
|5,21
|1.432.981.586
|% 0,00
|
|TSKB
|1,81
|443.425.644
|% 0,00
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2626
|7,2677
|% -0,70
|
|Euro
|8,8074
|8,8173
|% -0,77
|
|Sterlin
|9,9654
|10,0154
|% -0,31
|
|Frank
|8,1269
|8,1759
|% -0,70
|
|Riyal
|1,9334
|1,9431
|% -0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|20,37
|
|Altın Gr.
|436
|436
|2,56
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|28,77
|28,82
|1,90
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,72
|0,39
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|0,43
|