***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2021 10:01
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916447
BIST
10:221.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,16
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.545
En Düşük
1.535
10:227,6856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0668
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7829
En Düşük
7,6633
10:229,1314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0646
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,2271
En Düşük
9,0931
10:22418,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,30
|Açılış
|: 418,62
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler10:22
|TRILC
|13,31
|57.992
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|227.031
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|16.789.729
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|37.388.248
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|17.473.770
|% 9,95
|
|ISGSY
|22,00
|3.563.697
|% -8,33
|
|SONME
|76,50
|251.652
|% -6,25
|
|KSTUR
|327,50
|159.820
|% -4,52
|
|SEKUR
|34,54
|397.632
|% -4,37
|
|CASA
|152,80
|724.730
|% -3,90
|
|GARAN
|9,01
|243.524.453
|% 0,11
|
|PETKM
|6,22
|227.325.617
|% -0,16
|
|KOZAL
|132,50
|165.293.655
|% -0,23
|
|BIMAS
|68,20
|163.779.150
|% 2,02
|
|THYAO
|14,76
|122.920.781
|% 0,75
|
|PETKM
|6,22
|227.325.617
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,39
|73.561.559
|% 0,84
|
|GARAN
|9,01
|243.524.453
|% 0,11
|
|TSKB
|1,71
|44.890.032
|% 0,00
|
|BJKAS
|4,68
|96.210.486
|% -2,70
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6816
|7,6856
|% -0,86
|
|Euro
|9,1223
|9,1314
|% -0,70
|
|Sterlin
|10,6246
|10,6779
|% -0,37
|
|Frank
|8,1917
|8,2411
|% -0,51
|
|Riyal
|2,0439
|2,0542
|% -0,62
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|14,30
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,85
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,45
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,02
|
|B. Petrol
|67,98
|67,98
|-0,26
|
Seans Raporu
10:22
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