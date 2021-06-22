***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.06.2021 16:42
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943573
BIST
17:591.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,94
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
17:598,6732
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,0968
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6570
17:5910,3314
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -0,1257
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3108
17:59496,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -6,40
|Açılış
|: 496,41
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
494,49
BIST En Aktif Hisseler17:59
|VAKFN
|10,57
|164.642.496
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.962.946
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.615.897
|% 9,98
|
|SEKFK
|6,62
|27.719.145
|% 9,97
|
|ISKPL
|30,08
|54.398.244
|% 9,94
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|UTPYA
|21,42
|2.957.509
|% -9,92
|
|BOBET
|5,65
|1.033.948.016
|% -9,89
|
|AYCES
|71,95
|3.974.541
|% -7,28
|
|IDGYO
|6,28
|2.091.963
|% -5,28
|
|THYAO
|14,75
|1.620.141.492
|% 1,10
|
|BOBET
|5,65
|1.033.948.016
|% -9,89
|
|GARAN
|8,31
|843.538.340
|% 1,47
|
|HALKB
|5,27
|597.342.837
|% 6,04
|
|BERA
|15,01
|548.081.605
|% -1,51
|
|EKGYO
|2,16
|515.655.359
|% 1,41
|
|YKBNK
|2,19
|395.703.810
|% 1,39
|
|BOBET
|5,65
|1.033.948.016
|% -9,89
|
|HALKB
|5,27
|597.342.837
|% 6,04
|
|THYAO
|14,75
|1.620.141.492
|% 1,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6693
|8,6732
|% -1,10
|
|Euro
|10,3282
|10,3314
|% -1,20
|
|Sterlin
|12,0268
|12,0871
|% -1,29
|
|Frank
|9,3779
|9,4344
|% -1,44
|
|Riyal
|2,3046
|2,3161
|% -1,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-4,43
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-6,88
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,80
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,12
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|0,10
|