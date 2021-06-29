***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 10:02
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944696
BIST
14:201.352
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -20,92
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
14:208,7223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0391
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
14:2010,3890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0188
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
14:20494,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,01
|Açılış
|: 494,86
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
494,20
BIST En Aktif Hisseler14:18
|TKURU
|271,00
|2.925.445
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|KUTPO
|59,75
|396.956.899
|% 9,94
|
|MERKO
|5,45
|13.476.204
|% 9,88
|
|VANGD
|5,81
|5.207.296
|% 9,83
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|5.468.633
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|TDGYO
|7,13
|4.474.953
|% -8,82
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|THYAO
|13,37
|739.070.763
|% -3,54
|
|GARAN
|8,15
|604.883.146
|% -0,37
|
|KUTPO
|59,75
|396.956.899
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,90
|386.631.290
|% -2,06
|
|KOZAL
|114,50
|258.192.890
|% -1,89
|
|EKGYO
|1,90
|386.631.290
|% -2,06
|
|GARAN
|8,15
|604.883.146
|% -0,37
|
|TSKB
|1,25
|88.621.576
|% -1,57
|
|YKBNK
|2,16
|148.998.310
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,03
|61.262.543
|% 4,04
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7203
|8,7229
|% 0,46
|
|Euro
|10,3845
|10,3880
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,0123
|12,0726
|% -0,11
|
|Frank
|9,4201
|9,4768
|% 0,11
|
|Riyal
|2,3168
|2,3284
|% 0,30
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|3.282
|3.331
|-25,00
|
|Tam
|3.265
|3.347
|-26,78
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-12,95
|
|Çeyrek
|792
|810
|-6,47
|
Seans Raporu
14:18
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14:32BALAT
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14:30EUKYO
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14:29
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14:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 88 kaybederek (% -1.31 ) 1, 200
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14:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, TKURU, TACTR, VANGD, SELVA, KUTPO