***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2021 12:29
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960533
BIST
12:181.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,29
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.453
12:188,3698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 8,3780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3953
En Düşük
8,3461
12:189,8692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
12:18480,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,24
|Açılış
|: 480,53
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler12:16
|ORMA
|29,70
|33.531
|% 10,00
|
|DESA
|9,20
|14.481.436
|% 9,92
|
|BALAT
|6,24
|410.486
|% 9,86
|
|CANTE
|13,90
|85.258.104
|% 8,68
|
|AYES
|19,25
|73.554
|% 7,78
|
|AGYO
|3,69
|8.409.620
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|20.535.244
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|474.040.910
|% -9,95
|
|BRLSM
|11,25
|280.475.607
|% -7,18
|
|AYCES
|57,95
|1.051.222
|% -6,76
|
|THYAO
|12,81
|688.013.864
|% 2,48
|
|GESAN
|24,62
|474.040.910
|% -9,95
|
|GARAN
|9,52
|443.882.986
|% -0,10
|
|MRGYO
|1,15
|292.030.396
|% -5,74
|
|BRLSM
|11,25
|280.475.607
|% -7,18
|
|MRGYO
|1,15
|292.030.396
|% -5,74
|
|ODAS
|1,48
|108.568.749
|% 0,68
|
|THYAO
|12,81
|688.013.864
|% 2,48
|
|YKBNK
|2,56
|119.760.833
|% 0,39
|
|TRGYO
|4,10
|191.221.419
|% 2,50
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3702
|8,3735
|% 0,03
|
|Euro
|9,8659
|9,8710
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,4549
|11,5123
|% -0,24
|
|Frank
|9,0838
|9,1386
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2237
|2,2348
|% -0,03
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-5,65
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|-14,00
|
|Tam
|3.172
|3.252
|-16,33
|
|Yarım
|1.533
|1.573
|-7,89
|
|Çeyrek
|769
|786
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,57
|70,57
|-0,71
|