***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2022 10:24
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988562
BIST
14:441.966
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 39,43
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
14:4413,3215
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,2532
|Açılış
|: 13,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
14:4415,0443
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,2425
|Açılış
|: 14,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
14:44771,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 12,43
|Açılış
|: 771,62
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler14:44
|CRFSA
|46,22
|4.958.389
|% 10,00
|
|BFREN
|1.192,40
|33.434.178
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.043.156
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.767.955
|% 9,99
|
|KRSTL
|3,10
|56.264.963
|% 9,93
|
|TBORG
|17,82
|414.117
|% -10,00
|
|KUYAS
|5,12
|14.542.684
|% -8,41
|
|BAGFS
|16,57
|60.944.152
|% -6,38
|
|KSTUR
|254,00
|131.340
|% -4,08
|
|SERVE
|12,68
|29.477
|% -3,94
|
|THYAO
|22,96
|1.788.125.388
|% 5,13
|
|EREGL
|30,06
|1.322.920.470
|% 2,80
|
|GARAN
|11,48
|1.313.385.420
|% 0,17
|
|SASA
|55,70
|1.133.146.281
|% 4,60
|
|SISE
|14,22
|888.015.596
|% 2,60
|
|YKBNK
|3,47
|655.875.484
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,27
|313.797.440
|% 1,79
|
|GARAN
|11,48
|1.313.385.420
|% 0,17
|
|IHLAS
|0,62
|56.085.784
|% 8,77
|
|IHGZT
|0,75
|67.799.217
|% -1,32
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2865
|13,3215
|% 1,94
|
|Euro
|14,9935
|15,0443
|% 1,64
|
|Sterlin
|17,9016
|17,9914
|% 1,74
|
|Frank
|14,4240
|14,5109
|% 1,59
|
|Riyal
|3,5309
|3,5486
|% 1,51
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|1,67
|
|Altın Gr.
|771
|771
|12,42
|
|Cumhuriyet
|5.135
|5.212
|52,00
|
|Tam
|5.113
|5.247
|59,96
|
|Yarım
|2.471
|2.538
|29,00
|
|Çeyrek
|1.240
|1.269
|14,50
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|0,10
|
|B. Petrol
|79,65
|79,65
|0,67
|
Seans Raporu
14:44
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