***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2022 10:00
[MAALT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003349
BIST
10:301.981
En Yüksek
|Değişim
|: -2,82%
|| -57,43
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.007
En Düşük
1.980
10:3013,7271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0645
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,8268
En Düşük
13,6330
10:3015,5156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0368
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,6200
En Düşük
15,4300
10:30843,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 6,35
|Açılış
|: 843,60
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler10:28
|HUNER
|2,20
|2.514.833
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|20.956.105
|% 9,94
|
|PAPIL
|21,20
|31.949.197
|% 7,67
|
|BASCM
|5,66
|43.865
|% 7,40
|
|LKMNH
|15,41
|13.962.098
|% 5,33
|
|YBTAS
|21.150,00
|799.510
|% -10,00
|
|PKENT
|467,30
|377.578
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|12.651.378
|% -9,99
|
|MERIT
|31,40
|35.331.789
|% -9,98
|
|SANEL
|7,27
|909.993
|% -9,91
|
|THYAO
|28,42
|677.289.388
|% -3,46
|
|KARSN
|4,04
|285.045.397
|% 1,25
|
|YKBNK
|3,97
|279.169.441
|% -1,98
|
|KRDMD
|11,44
|229.572.445
|% -2,47
|
|EREGL
|28,00
|225.383.154
|% -2,98
|
|KARSN
|4,04
|285.045.397
|% 1,25
|
|YKBNK
|3,97
|279.169.441
|% -1,98
|
|THYAO
|28,42
|677.289.388
|% -3,46
|
|ADESE
|0,70
|15.930.186
|% -2,78
|
|ODAS
|1,32
|29.732.905
|% -2,94
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7177
|13,7236
|% 0,45
|
|Euro
|15,4937
|15,5082
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,5635
|18,6566
|% 0,18
|
|Frank
|14,9159
|15,0058
|% 0,46
|
|Riyal
|3,6433
|3,6616
|% 0,35
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|6,01
|
|Altın Gr.
|842
|842
|5,16
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|0,15
|
|B. Petrol
|95,06
|95,06
|2,07
|