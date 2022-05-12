***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2022 12:13
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAALT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029676
BIST
13:292.390
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -64,38
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
13:2915,3938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0919
|Açılış
|: 15,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
13:2916,1777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0437
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
13:29915,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,92
|Açılış
|: 915,56
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler13:29
|GLBMD
|7,15
|18.685.892
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|8.533.207
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|19.960.316
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,78
|61.903.343
|% 8,77
|
|ULUUN
|11,10
|267.594.897
|% 6,94
|
|LIDFA
|6,21
|612.710
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|61.630.317
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|812.301
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.450.896
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|623.101
|% -9,96
|
|THYAO
|40,96
|2.529.417.136
|% -2,94
|
|SISE
|19,40
|1.913.571.093
|% -2,81
|
|KRDMD
|15,88
|1.428.935.735
|% -4,74
|
|ASELS
|22,82
|1.136.117.965
|% -4,36
|
|TUPRS
|251,00
|1.127.158.339
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,68
|643.356.405
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,57
|738.446.295
|% -2,77
|
|DOHOL
|3,55
|359.960.225
|% -2,74
|
|SISE
|19,40
|1.913.571.093
|% -2,81
|
|ODAS
|2,31
|217.399.452
|% -5,71
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3901
|15,3938
|% 0,60
|
|Euro
|16,1263
|16,1777
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,7375
|18,8315
|% 0,26
|
|Frank
|15,3969
|15,4896
|% 0,41
|
|Riyal
|4,0917
|4,1123
|% 0,59
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-3,71
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,57
|
|Cumhuriyet
|6.138
|6.230
|-33,00
|
|Tam
|6.113
|6.268
|-24,14
|
|Yarım
|2.954
|3.032
|-11,68
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,30
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|-0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,37
|