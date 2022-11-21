***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.11.2022 15:49
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAALT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081421
BIST
16:134.493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -33,68
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.547
En Düşük
4.464
16:1318,6245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
16:1319,1005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,1345
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0483
16:131.043,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,92
|Açılış
|: 1.043,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.040,05
BIST En Aktif Hisseler16:13
|SEYKM
|9,57
|28.773.189
|% 10,00
|
|YEOTK
|97,35
|182.454.411
|% 10,00
|
|OBASE
|28,16
|35.547.811
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|2.849.647
|% 10,00
|
|IMASM
|154,00
|33.965.054
|% 10,00
|
|SASA
|135,90
|254.047.111
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|5.417.048
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|209.574.266
|% -9,97
|
|MEGAP
|6,22
|94.329.527
|% -7,03
|
|MEGAP
|6,22
|94.329.527
|% -7,03
|
|THYAO
|105,00
|4.219.177.376
|% -1,50
|
|ASELS
|40,62
|3.770.229.655
|% 2,27
|
|KONTR
|192,10
|3.227.059.334
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,66
|3.004.079.282
|% 3,10
|
|EREGL
|36,96
|2.581.097.372
|% 0,16
|
|EKGYO
|5,66
|3.004.079.282
|% 3,10
|
|ALBRK
|3,52
|879.988.454
|% 2,03
|
|SKBNK
|2,41
|607.230.583
|% -0,82
|
|ADESE
|1,43
|329.308.272
|% 6,72
|
|YKBNK
|10,99
|2.136.010.401
|% 0,37
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6217
|18,6245
|% 0,08
|
|Euro
|19,0936
|19,1005
|% -0,70
|
|Sterlin
|21,9131
|22,0230
|% -0,61
|
|Frank
|19,3596
|19,4762
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9393
|4,9641
|% 0,06
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-6,02
|
|Altın Gr.
|1.042
|1.043
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|6.985
|7.091
|-15,00
|
|Tam
|6.988
|7.068
|-63,00
|
|Yarım
|3.399
|3.455
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.727
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,71
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,36
|12,38
|-0,14
|
|B. Petrol
|86,91
|86,91
|-0,71
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:28BIMAS
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 125.60 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 765, 740 adet işlem
-
16:26ADEL
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 62.75 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 135 adet işlem
-
16:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 17 kaybederek (% -1.35 ) 4, 852
-
16:25XU100
Endeks 4, 494 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 71 altında . İşlem hacmi 63, 212.00 milyon TL de
-
16:22JANTS
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 137.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 520, 266 adet işlem