***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 14:33
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087088
BIST
17:245.188
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -68,02
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
17:2418,6479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:2419,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0404
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:241.084,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,76
|Açılış
|: 1.084,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:22
|KRDMA
|19,03
|490.493.547
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.313,40
|295.267.396
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|483.363
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.706.524
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.592.426
|% -20,69
|
|DGNMO
|9,05
|108.201.177
|% -7,84
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|YESIL
|4,50
|38.606.008
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,94
|14.948.602.065
|% 0,64
|
|ASELS
|57,50
|7.933.543.707
|% -3,12
|
|THYAO
|140,70
|7.553.316.797
|% -2,29
|
|AKBNK
|17,78
|5.825.735.937
|% 1,83
|
|VAKBN
|11,14
|5.620.257.505
|% 5,59
|
|KRDMD
|18,94
|14.948.602.065
|% 0,64
|
|EKGYO
|8,10
|5.087.958.538
|% 2,40
|
|SKBNK
|2,80
|1.689.461.009
|% 1,45
|
|VAKBN
|11,14
|5.620.257.505
|% 5,59
|
|YKBNK
|11,64
|4.915.764.989
|% 0,78
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6393
|18,6483
|% 0,03
|
|Euro
|19,8244
|19,8396
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,9886
|23,1039
|% 0,06
|
|Frank
|20,0275
|20,1482
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% -0,01
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,48
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.283
|7.331
|-13,00
|
|Yarım
|3.527
|3.584
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.792
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,84
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,25
|0,03
|
|B. Petrol
|81,88
|81,88
|1,20
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:37TUCLK
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 37.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 043, 354 adet işlem
-
17:36FRIGO
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 894, 675 adet işlem
-
17:34METRO
Yüzde -5.60 oranında düşüşle 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 915, 975 adet işlem
-
17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TKFEN, BIMAS
-
17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -72, 1 kaybederek (% -1.57 ) 4, 525