***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:21
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAALT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100934
BIST
17:064.929
En Yüksek
|Değişim
|: 4,24%
|| 200,37
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.931
En Düşük
4.601
17:0618,7815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:0620,2804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0902
|Açılış
|: 20,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
17:061.146,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 13,96
|Açılış
|: 1.146,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:06
|KRDMA
|17,38
|365.847.864
|% 10,00
|
|PRZMA
|7,82
|2.489.554
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|13.890.283
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.285.245
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.751.356
|% 9,96
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|POLTK
|1.565,10
|107.704.962
|% -9,93
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|THYAO
|134,00
|11.195.175.784
|% 6,94
|
|KRDMD
|18,75
|7.869.749.642
|% 9,08
|
|EREGL
|38,94
|5.834.451.379
|% 5,70
|
|ASELS
|55,50
|5.171.541.294
|% 5,11
|
|KOZAL
|541,80
|4.870.136.268
|% 4,43
|
|EKGYO
|8,33
|3.894.452.455
|% 3,09
|
|KRDMD
|18,75
|7.869.749.642
|% 9,08
|
|YKBNK
|8,97
|2.917.216.636
|% 4,42
|
|SKBNK
|2,60
|650.710.071
|% 1,96
|
|PETKM
|17,18
|3.358.683.642
|% 3,06
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7791
|18,7815
|% 0,04
|
|Euro
|20,2738
|20,2804
|% 0,45
|
|Sterlin
|22,8805
|22,9953
|% 0,64
|
|Frank
|20,1454
|20,2668
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9842
|5,0092
|% 0,02
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|13,93
|
|Altın Gr.
|1.147
|1.147
|14,37
|
|Cumhuriyet
|7.691
|7.807
|54,00
|
|Tam
|7.744
|7.799
|66,00
|
|Yarım
|3.770
|3.816
|33,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.908
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|14,56
|14,58
|0,44
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|1,61
|