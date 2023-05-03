***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2023 10:20
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145902
BIST
10:264.434
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -72,70
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.430
10:2619,4828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0204
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4962
En Düşük
19,4480
10:2621,5253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1167
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,5458
En Düşük
21,3838
10:261.261,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,09
|Açılış
|: 1.261,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler10:26
|INTEM
|77,00
|3.952.487
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|39.469.727
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|8.204.793
|% 9,95
|
|OYLUM
|3,82
|38.790.082
|% 7,30
|
|DERIM
|10,57
|18.628.792
|% 6,77
|
|KOPOL
|40,50
|71.163.313
|% -10,00
|
|ORCAY
|6,84
|9.713.043
|% -10,00
|
|BURCE
|79,75
|7.004.755
|% -9,99
|
|IHAAS
|139,10
|9.213.706
|% -9,97
|
|VKING
|27,82
|68.326
|% -9,97
|
|EUPWR
|75,55
|1.499.760.869
|% -4,31
|
|THYAO
|126,40
|671.012.927
|% 0,08
|
|EREGL
|31,66
|333.189.069
|% -1,80
|
|TUPRS
|65,80
|276.731.911
|% 0,69
|
|GARAN
|27,62
|217.869.384
|% 0,07
|
|EUPWR
|75,55
|1.499.760.869
|% -4,31
|
|EKGYO
|5,66
|100.009.334
|% -1,57
|
|YKBNK
|9,33
|146.828.608
|% -0,21
|
|ISCTR
|10,77
|157.733.759
|% 0,56
|
|HALKB
|10,90
|151.805.200
|% 3,81
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4788
|19,4828
|% 0,10
|
|Euro
|21,5072
|21,5253
|% 0,55
|
|Sterlin
|24,3116
|24,4335
|% 0,50
|
|Frank
|21,8143
|21,9457
|% 0,54
|
|Riyal
|5,1784
|5,2044
|% 0,09
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.017
|0,29
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.264
|1,63
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.190
|9.480
|-4,00
|
|Yarım
|4.457
|4.608
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.297
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,83
|15,85
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,31
|75,31
|-0,01
|