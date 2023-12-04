***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.12.2023 10:19
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221778
BIST
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10:538.001
En Düşük
|Değişim
|: -0,31%
|| -25,16
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.992
En Yüksek
8.070
10:5328,9268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0308
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,2476
En Düşük
28,7960
10:5331,4370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0236
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3500
|
31,8870
En Düşük
31,3598
10:531.923,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.923,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.921,58
BIST En Aktif Hisseler10:51
|EKOS
|33,00
|95.567.274
|% 10,00
|
|HUBVC
|10,34
|36.075.414
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|90.217.404
|% 10,00
|
|CANTE
|20,58
|323.027.323
|% 9,99
|
|CRFSA
|126,70
|137.346.214
|% 9,98
|
|ENSRI
|25,06
|4.225.687
|% -9,99
|
|DAPGM
|35,84
|698.128.423
|% -9,49
|
|KTLEV
|52,10
|109.087.609
|% -8,36
|
|MRSHL
|1.896,00
|105.634.429
|% -7,51
|
|EMNIS
|113,70
|234.336
|% -6,96
|
|THYAO
|260,50
|2.851.778.180
|% -0,10
|
|TUPRS
|154,50
|1.257.713.569
|% 0,78
|
|KOZAL
|24,24
|799.566.125
|% 3,06
|
|ISCTR
|22,00
|777.217.660
|% -0,27
|
|DAPGM
|35,84
|698.128.423
|% -9,49
|
|EKGYO
|7,36
|356.385.412
|% 0,14
|
|ODAS
|11,22
|539.811.957
|% 3,79
|
|ISCTR
|22,00
|777.217.660
|% -0,27
|
|MOBTL
|4,35
|149.169.952
|% -2,03
|
|KOZAL
|24,24
|799.566.125
|% 3,06
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9032
|28,9137
|% 0,06
|
|Euro
|31,4181
|31,4297
|% -0,10
|
|Sterlin
|36,5485
|36,7318
|% -0,18
|
|Frank
|32,9488
|33,1473
|% -0,47
|
|Riyal
|7,6902
|7,7288
|% 0,14
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,19
|25,22
|% 0,66
|
|Platin
|925,98
|928,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,33
|988,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,18
|78,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.062,90
|2.063,29
|% 0,66
|