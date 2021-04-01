***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Esas Sözleşme
01.04.2021 19:06
***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021
Açıklamalar
19 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik tarihi 31 Mart 2021 tarihinde Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Esas Sözleşmemizin son hali ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 31/03/2021 31/03/2021 10299
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922711
BIST
18:051.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,63
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
18:058,1584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0528
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1848
En Düşük
7,9826
18:059,6209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0303
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,6390
En Düşük
9,4208
18:05454,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,92
|Açılış
|: 454,90
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
456,68
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,96
|21.942.555
|% 10,00
|
|DERHL
|8,69
|22.191.285
|% 10,00
|
|COSMO
|12,32
|416.078
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.938.235
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|29.494.559
|% 9,99
|
|UTPYA
|33,22
|1.304.118
|% -9,97
|
|SANEL
|4,61
|956.515
|% -9,96
|
|GLRYH
|12,15
|41.675.250
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,65
|568.756
|% -9,84
|
|RTALB
|30,54
|1.009.165.852
|% -9,43
|
|GARAN
|7,03
|2.419.835.597
|% 0,29
|
|KOZAL
|125,10
|1.288.137.988
|% 3,56
|
|BJKAS
|9,20
|1.211.485.739
|% 0,44
|
|RTALB
|30,54
|1.009.165.852
|% -9,43
|
|SASA
|46,90
|785.109.223
|% -0,85
|
|GARAN
|7,03
|2.419.835.597
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,92
|409.799.325
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,98
|634.275.643
|% -1,73
|
|BJKAS
|9,20
|1.211.485.739
|% 0,44
|
|SKBNK
|1,21
|149.767.741
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1474
|8,1584
|% 0,65
|
|Euro
|9,5811
|9,6209
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,2338
|11,2901
|% 0,46
|
|Frank
|8,6165
|8,6684
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1673
|2,1781
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,37
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58ERBOS
Yüzde 6.59 oranında artışla 68.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 479, 043 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, GUBRF, TCELL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 89 artarak (% 0.07 ) 1, 233
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RAYSG, NIBAS, ORGE, JANTS, BURVA, IZFAS, AVGYO, BANVT, NTGAZ, DERHL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, IEYHO, UTPYA