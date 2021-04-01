***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Esas Sözleşme









***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2021Açıklamalar19 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik tarihi 31 Mart 2021 tarihinde Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Esas Sözleşmemizin son hali ekte sunulmaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 31/03/2021 31/03/2021 10299http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922711BIST