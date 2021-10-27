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***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

27.10.2021 18:52



***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ait faaliyet raporu ekte pdf dosya olarak sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973043


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BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SARKY 18,48 88.571.489 % 10,00  
ATATP 43,56 33.240.682 % 10,00  
SELVA 10,91 30.332.247 % 9,98  
PENTA 226,40 34.568.754 % 9,96  
KARYE 22,10 55.733.232 % 9,95  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 9,5303 9,5431 % 0,66  
Euro 11,1331 11,1496 % 1,11  
Sterlin 13,1110 13,1768 % 0,92  
Frank 10,4161 10,4789 % 1,24  
Riyal 2,5348 2,5475 % 0,55  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.799 1,90  
Altın Gr. 552 552 3,72  
Cumhuriyet 3.649 3.704 45,00  
Tam 3.620 3.711 30,50  
Yarım 1.750 1.795 14,76  
Çeyrek 878 898 7,37  
Gümüş.Ons 24,05 24,08 0,00  
Gümüş Gr. 7,38 7,39 0,04  
B. Petrol 82,66 82,66 -1,21  
Seans Raporu 12:35
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