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***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

27.10.2022 19:37
***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ait faaliyet raporu ekte PDF dosyası olarak sunulmaktadır



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074879


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BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERSU 5,50 37.331.643 % 10,00  
EKIZ 15,73 1.618.208 % 10,00  
ADEL 55,55 48.663.857 % 10,00  
TUREX 18,07 37.325.411 % 9,98  
VERUS 89,85 55.477.343 % 9,98  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 18,5906 18,5923 % -0,04  
Euro 18,5055 18,5602 % 0,06  
Sterlin 21,5244 21,6324 % 0,44  
Frank 18,5832 18,6952 % -0,56  
Riyal 4,9297 4,9545 % -0,07  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.644 1.645 -18,65  
Altın Gr. 983 983 -10,89  
Cumhuriyet 6.567 6.666 -73,00  
Tam 6.599 6.685 -51,00  
Yarım 3.215 3.269 -25,00  
Çeyrek 1.613 1.634 -13,00  
Gümüş.Ons 19,24 19,28 -0,35  
Gümüş Gr. 11,50 11,52 -0,21  
B. Petrol 93,95 93,95 -1,09  
Seans Raporu 12:35
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