***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.222.016 1.204.499Satışların Maliyeti12-13 -688.961 -618.360TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)533.055 586.139BRÜT KAR (ZARAR)533.055 586.139Genel Yönetim Giderleri13-14 -761.567 -682.712Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 9.671 10.515ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-218.841 -86.058Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 24.701 34.608FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-194.140 -51.450Finansman Gelirleri17 6.077.063 6.870.494Finansman Giderleri17 -777.459 -991SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.105.464 6.818.053Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.080.562 -1.529.116Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -1.080.562 -1.529.116SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.024.902 5.288.937DÖNEM KARI (ZARARI)4.024.902 5.288.937Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.024.902 5.288.937Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,00730000 0,00959000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.670.889 633.189Dönem Karı (Zararı)4.024.902 5.288.937Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.024.902 5.288.937Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.426.700 -3.797.320Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6-7-8-13 621.898 510.889Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler283.734 314.115Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 58.283 63.732Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9 225.451 250.383Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17 -2.293.073 -4.999.425Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -2.294.741 -5.000.416Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 1.668 991Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 1.080.562 1.529.116Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-1.095.120 -1.117.407Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-24.701 -34.608Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 -24.701 -34.608İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-159.628 -25.589Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler47.534 -69.336İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)47.534 -69.336Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler647 647Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-67.926 143.294İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-89.185 127.349İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)21.259 15.945Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.069 -15.140İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-9.069 -15.140İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-130.814 -85.054Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-130.814 -85.054Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.438.574 1.466.028Vergi İadeleri (Ödemeleri)-767.685 -832.839YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-22.320.285 5.078.872Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.829.162 -406.834Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -206.989 -406.834Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -24.622.173 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri24.701 40.409Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -3.999 0Alınan Faiz2.488.175 5.445.297FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.668 -991Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)17 -1.668 -991YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.651.064 5.711.070NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.651.064 5.711.070DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ128.703.836 114.073.602DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 108.052.772 119.784.672Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 108.644.208 129.488.706Ticari Alacaklar4 12.231 59.765İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 12.231 59.765Stoklar5 7.016 7.663Peşin Ödenmiş Giderler9 108.044 7.993İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9-20 91.927 5.505İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 16.117 2.488Diğer Dönen Varlıklar9 295.911 265.983İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 295.911 265.983ARA TOPLAM109.067.410 129.830.110TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR109.067.410 129.830.110DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 6.628 6.628İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 6.628 6.628Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 19.189.300 19.544.928Maddi Duran Varlıklar7 15.582.418 15.511.745Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 24.519.478 23.260Peşin Ödenmiş Giderler9 1.166 331İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 1.166 331TOPLAM DURAN VARLIKLAR59.298.990 35.086.892TOPLAM VARLIKLAR168.366.400 164.917.002KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 285.917 353.843İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-20 192.236 281.421İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 93.681 72.422Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 65.225 111.139Diğer Borçlar9 47.643 10.798İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 47.643 10.798Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.850.723 4.779.332İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.850.723 4.779.332Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 701.924 389.047Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.937.485 2.706.106İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 55.175 49.247İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 2.882.310 2.656.859ARA TOPLAM8.888.917 8.350.265TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.888.917 8.350.265UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 66.672.574 67.839.085İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 66.672.574 67.839.085Uzun Vadeli Karşılıklar10 650.472 596.483Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 650.472 596.483TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER67.323.046 68.435.568TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER76.211.963 76.785.833ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar92.154.437 88.131.169Ödenmiş Sermaye11 5.515.536 5.515.536Sermaye Düzeltme Farkları11 56.769.483 56.769.483Geri Alınmış Paylar (-)11 -2.839.746 -2.839.746Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.394.389 -1.392.755Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.394.389 -1.392.755Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -1.394.389 -1.392.755Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 3.680.616 3.455.669Yasal Yedekler11 840.870 615.923Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler11 2.839.746 2.839.746Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26.398.035 9.437.681Net Dönem Karı veya Zararı4.024.902 17.185.301TOPLAM ÖZKAYNAKLAR92.154.437 88.131.169TOPLAM KAYNAKLAR168.366.400 164.917.002Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.382.711 2.839.746 -3.276.838 13.330.442 70.955.912 70.955.912Transferler615.923 12.714.519 -13.330.442 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.621 5.288.937 5.287.316 5.287.316Dönem Karı (Zararı)5.288.937 5.288.937 5.288.937Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10 -1.621 -1.621 -1.621Dönem Sonu Bakiyeler11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.384.332 3.455.669 9.437.681 5.288.937 76.243.228 76.243.228Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.392.755 3.455.669 9.437.681 17.185.301 88.131.169 88.131.169Transferler224.947 16.960.354 -17.185.301 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.634 4.024.902 4.023.268 4.023.268Dönem Karı (Zararı)4.024.902 4.024.902 4.024.902Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10 -1.634 -1.634 -1.634Dönem Sonu Bakiyeler11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.394.389 3.680.616 26.398.035 4.024.902 92.154.437 92.154.437Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.024.902 5.288.937DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar10 -1.634 -1.621Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -1.634 -1.621Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.634 -1.621TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.023.268 5.287.316Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.023.268 5.287.316http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845998BIST