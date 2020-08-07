***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor
07.08.2020 18:13
***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 2.444.031 2.422.381 1.222.015 1.217.882
Satışların Maliyeti
12-13 -1.376.835 -1.233.266 -687.874 -614.906
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.067.196 1.189.115 534.141 602.976
BRÜT KAR (ZARAR)
1.067.196 1.189.115 534.141 602.976
Genel Yönetim Giderleri
13-14 -1.409.087 -1.383.076 -647.520 -700.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 15.767 18.336 6.096 7.821
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -332 -104 -332 -104
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-326.456 -175.729 -107.615 -89.671
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 33.642 47.300 8.941 12.692
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-292.814 -128.429 -98.674 -76.979
Finansman Gelirleri
17 10.693.046 13.964.838 4.615.983 7.094.344
Finansman Giderleri
17 -1.807.489 -894.006 -1.030.030 -893.015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.592.743 12.942.403 3.487.279 6.124.350
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.745.305 -2.651.654 -664.743 -1.122.538
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.745.305 -2.651.654 -664.743 -1.122.538
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.847.438 10.290.749 2.822.536 5.001.812
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.847.438 10.290.749 2.822.536 5.001.812
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.847.438 10.290.749 2.822.536 5.001.812
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 0,01241000 0,01866000 0,00512000 0,00907000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.471.589 -1.185.479
Dönem Karı (Zararı)
6.847.438 10.290.749
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.847.438 10.290.749
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.303.365 -8.916.358
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7-8-13 1.242.622 1.017.266
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
236.704 330.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 62.898 73.314
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 173.806 257.157
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.177.219 -10.559.530
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -4.181.360 -10.561.561
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 4.141 2.031
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 1.745.305 2.651.654
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-2.317.135 -2.308.919
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-33.642 -47.300
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -5.477 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -28.165 -47.300
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-274.930 -441.571
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.338 -257.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-80.338 -257.978
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
647 647
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-194.840 -103.487
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-225.142 -147.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.302 43.536
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
112.564 -2.883
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
112.564 -2.883
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-112.963 -77.870
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-112.963 -77.870
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.269.143 932.820
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.797.554 -2.118.299
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.215.302 9.895.159
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.477 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.477 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.856.536 -642.850
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -234.363 -642.850
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -24.622.173 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.165 53.100
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -14.000 0
Alınan Faiz
4.621.592 10.484.909
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.141 -2.031
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 -4.141 -2.031
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.747.854 8.707.649
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.747.854 8.707.649
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
128.703.836 114.073.602
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 109.955.982 122.781.251
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 110.300.620 129.488.706
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
4 140.103 59.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 140.103 59.765
Stoklar
5 7.016 7.663
Peşin Ödenmiş Giderler
9 72.150 7.993
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9-20 61.049 5.505
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 11.101 2.488
Diğer Dönen Varlıklar
9 313.177 265.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 313.177 265.983
ARA TOPLAM
110.833.066 129.830.110
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
110.833.066 129.830.110
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 18.840.559 19.544.928
Maddi Duran Varlıklar
7 15.473.766 15.511.745
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 24.393.522 23.260
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.943 331
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.943 331
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
58.716.418 35.086.892
TOPLAM VARLIKLAR
169.549.484 164.917.002
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
4 159.003 353.843
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-20 56.279 281.421
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 102.724 72.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 199.604 111.139
Diğer Borçlar
9 34.897 10.798
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 34.897 10.798
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.808.180 4.779.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.808.180 4.779.332
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 336.798 389.047
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.872.705 2.706.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 42.040 49.247
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 2.830.665 2.656.859
ARA TOPLAM
8.411.187 8.350.265
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.411.187 8.350.265
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 65.493.102 67.839.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 65.493.102 67.839.085
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 668.313 596.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 668.313 596.483
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.161.415 68.435.568
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
74.572.602 76.785.833
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
94.976.882 88.131.169
Ödenmiş Sermaye
11 5.515.536 5.515.536
Sermaye Düzeltme Farkları
11 56.769.483 56.769.483
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -2.839.746 -2.839.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -1.394.480 -1.392.755
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.394.480 -1.392.755
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.394.480 -1.392.755
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 3.680.616 3.455.669
Yasal Yedekler
11 840.870 615.923
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
11 2.839.746 2.839.746
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.398.035 9.437.681
Net Dönem Karı veya Zararı
6.847.438 17.185.301
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
94.976.882 88.131.169
TOPLAM KAYNAKLAR
169.549.484 164.917.002
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.382.711 2.839.746 -3.276.838 13.330.442 70.955.912 70.955.912
Transferler
615.923 12.714.519 -13.330.442 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.732 10.290.749 10.289.017 10.289.017
Dönem Karı (Zararı)
10.290.749 10.290.749 10.290.749
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 -1.732 -1.732 -1.732
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.384.443 3.455.669 9.437.681 10.290.749 81.244.929 81.244.929
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.392.755 3.455.669 9.437.681 17.185.301 88.131.169 88.131.169
Transferler
224.947 16.960.354 -17.185.301 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.725 6.847.438 6.845.713 6.845.713
Dönem Karı (Zararı)
6.847.438 6.847.438 6.847.438
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 -1.725 -1.725 -1.725
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.394.480 3.680.616 26.398.035 6.847.438 94.976.882 94.976.882
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.847.438 10.290.749 2.822.536 5.001.812
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.725 -1.732 -91 -111
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.725 -1.732 -91 -111
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.725 -1.732 -91 -111
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.845.713 10.289.017 2.822.445 5.001.701
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.845.713 10.289.017 2.822.445 5.001.701
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866748
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