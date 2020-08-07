***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 2.444.031 2.422.381 1.222.015 1.217.882Satışların Maliyeti12-13 -1.376.835 -1.233.266 -687.874 -614.906TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.067.196 1.189.115 534.141 602.976BRÜT KAR (ZARAR)1.067.196 1.189.115 534.141 602.976Genel Yönetim Giderleri13-14 -1.409.087 -1.383.076 -647.520 -700.364Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 15.767 18.336 6.096 7.821Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -332 -104 -332 -104ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-326.456 -175.729 -107.615 -89.671Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 33.642 47.300 8.941 12.692FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-292.814 -128.429 -98.674 -76.979Finansman Gelirleri17 10.693.046 13.964.838 4.615.983 7.094.344Finansman Giderleri17 -1.807.489 -894.006 -1.030.030 -893.015SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.592.743 12.942.403 3.487.279 6.124.350Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.745.305 -2.651.654 -664.743 -1.122.538Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -1.745.305 -2.651.654 -664.743 -1.122.538SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.847.438 10.290.749 2.822.536 5.001.812DÖNEM KARI (ZARARI)6.847.438 10.290.749 2.822.536 5.001.812Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.847.438 10.290.749 2.822.536 5.001.812Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 0,01241000 0,01866000 0,00512000 0,00907000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.471.589 -1.185.479Dönem Karı (Zararı)6.847.438 10.290.749Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.847.438 10.290.749Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.303.365 -8.916.358Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6-7-8-13 1.242.622 1.017.266Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler236.704 330.471Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 62.898 73.314Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9 173.806 257.157Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.177.219 -10.559.530Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -4.181.360 -10.561.561Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 4.141 2.031Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 1.745.305 2.651.654Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-2.317.135 -2.308.919Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-33.642 -47.300Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 -5.477 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 -28.165 -47.300İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-274.930 -441.571Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-80.338 -257.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-80.338 -257.978Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler647 647Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-194.840 -103.487İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-225.142 -147.023İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)30.302 43.536Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler112.564 -2.883İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)112.564 -2.883İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-112.963 -77.870Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-112.963 -77.870Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.269.143 932.820Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.797.554 -2.118.299YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-20.215.302 9.895.159Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.477 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.477 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.856.536 -642.850Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -234.363 -642.850Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -24.622.173 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri28.165 53.100Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -14.000 0Alınan Faiz4.621.592 10.484.909FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.141 -2.031Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)17 -4.141 -2.031YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.747.854 8.707.649NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.747.854 8.707.649DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ128.703.836 114.073.602DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 109.955.982 122.781.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 110.300.620 129.488.706Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar4 140.103 59.765İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 140.103 59.765Stoklar5 7.016 7.663Peşin Ödenmiş Giderler9 72.150 7.993İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9-20 61.049 5.505İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 11.101 2.488Diğer Dönen Varlıklar9 313.177 265.983İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 313.177 265.983ARA TOPLAM110.833.066 129.830.110TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR110.833.066 129.830.110DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 6.628 6.628İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 6.628 6.628Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 18.840.559 19.544.928Maddi Duran Varlıklar7 15.473.766 15.511.745Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 24.393.522 23.260Peşin Ödenmiş Giderler9 1.943 331İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 1.943 331TOPLAM DURAN VARLIKLAR58.716.418 35.086.892TOPLAM VARLIKLAR169.549.484 164.917.002KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 159.003 353.843İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-20 56.279 281.421İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 102.724 72.422Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 199.604 111.139Diğer Borçlar9 34.897 10.798İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 34.897 10.798Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.808.180 4.779.332İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.808.180 4.779.332Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 336.798 389.047Kısa Vadeli Karşılıklar2.872.705 2.706.106Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 42.040 49.247Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 2.830.665 2.656.859ARA TOPLAM8.411.187 8.350.265TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.411.187 8.350.265UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 65.493.102 67.839.085İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 65.493.102 67.839.085Uzun Vadeli Karşılıklar10 668.313 596.483Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 668.313 596.483TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER66.161.415 68.435.568TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER74.572.602 76.785.833ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar94.976.882 88.131.169Ödenmiş Sermaye11 5.515.536 5.515.536Sermaye Düzeltme Farkları11 56.769.483 56.769.483Geri Alınmış Paylar (-)11 -2.839.746 -2.839.746Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 -1.394.480 -1.392.755Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.394.480 -1.392.755Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -1.394.480 -1.392.755Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 3.680.616 3.455.669Yasal Yedekler11 840.870 615.923Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler11 2.839.746 2.839.746Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26.398.035 9.437.681Net Dönem Karı veya Zararı6.847.438 17.185.301TOPLAM ÖZKAYNAKLAR94.976.882 88.131.169TOPLAM KAYNAKLAR169.549.484 164.917.002Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.382.711 2.839.746 -3.276.838 13.330.442 70.955.912 70.955.912Transferler615.923 12.714.519 -13.330.442 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.732 10.290.749 10.289.017 10.289.017Dönem Karı (Zararı)10.290.749 10.290.749 10.290.749Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10 -1.732 -1.732 -1.732Dönem Sonu Bakiyeler11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.384.443 3.455.669 9.437.681 10.290.749 81.244.929 81.244.929Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.392.755 3.455.669 9.437.681 17.185.301 88.131.169 88.131.169Transferler224.947 16.960.354 -17.185.301 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.725 6.847.438 6.845.713 6.845.713Dönem Karı (Zararı)6.847.438 6.847.438 6.847.438Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10 -1.725 -1.725 -1.725Dönem Sonu Bakiyeler11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.394.480 3.680.616 26.398.035 6.847.438 94.976.882 94.976.882Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)6.847.438 10.290.749 2.822.536 5.001.812DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.725 -1.732 -91 -111Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -1.725 -1.732 -91 -111Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.725 -1.732 -91 -111TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.845.713 10.289.017 2.822.445 5.001.701Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.845.713 10.289.017 2.822.445 5.001.701http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866748BIST