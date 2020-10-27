***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 3.677.812 3.653.837 1.233.781 1.231.456Satışların Maliyeti12-13 -2.062.764 -1.819.312 -685.929 -586.046TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.615.048 1.834.525 547.852 645.410BRÜT KAR (ZARAR)1.615.048 1.834.525 547.852 645.410Genel Yönetim Giderleri13-14 -2.133.705 -1.953.530 -724.618 -570.454Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 24.622 33.782 8.855 15.446Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -332 -104 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-494.367 -85.327 -167.911 90.402Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 36.991 47.300 3.349 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-457.376 -38.027 -164.562 90.402Finansman Gelirleri17 17.875.170 20.692.571 7.182.124 6.727.733Finansman Giderleri17 -1.809.724 -3.107.904 -2.235 -2.213.898SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.608.070 17.546.640 7.015.327 4.604.237Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.233.920 -3.649.434 -1.488.615 -997.780Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -3.233.920 -3.649.434 -1.488.615 -997.780SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.374.150 13.897.206 5.526.712 3.606.457DÖNEM KARI (ZARARI)12.374.150 13.897.206 5.526.712 3.606.457Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.374.150 13.897.206 5.526.712 3.606.457Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,02244000 0,02520000 0,01002000 0,00654000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.520.853 -3.209.695Dönem Karı (Zararı)12.374.150 13.897.206Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12.374.150 13.897.206Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.276.125 -13.498.074Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6-7-8-13 1.860.828 1.521.113Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler505.017 461.343Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 105.111 116.601Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9 399.906 344.742Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17 -6.287.982 -15.564.775Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -6.294.358 -15.567.858Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 6.376 3.083Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 3.233.920 3.649.434Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-3.550.917 -3.517.889Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler16 -36.991 -47.300Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 -6.060 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 -30.931 -47.300İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-139.046 -141.387Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler29.855 30.918İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)29.855 30.918Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler647 647Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-188.518 5.507İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-220.966 109.482İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)32.448 -103.975Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler125.927 -25.948İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)125.927 -25.948İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-106.957 -152.511Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-106.957 -152.511Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.958.979 257.745Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.438.126 -3.467.440YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-18.266.706 14.873.700Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.060 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.060 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.915.624 -967.064Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -293.451 -967.064Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -24.622.173 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri30.931 53.100Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -14.000 0Alınan Faiz6.625.927 15.787.664FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.376 -3.083Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)17 -6.376 -3.083YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.752.229 11.660.922NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.752.229 11.660.922DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ128.703.836 114.073.602DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 115.951.607 125.734.524Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 116.404.908 129.488.706Ticari Alacaklar4 29.910 59.765İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 29.910 59.765Stoklar5 7.016 7.663Peşin Ödenmiş Giderler9 41.506 7.993İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9-20 30.524 5.505İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 10.982 2.488Diğer Dönen Varlıklar9 337.699 265.983İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 337.699 265.983ARA TOPLAM116.821.039 129.830.110TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR116.821.039 129.830.110DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 6.628 6.628İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 6.628 6.628Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 18.483.282 19.544.928Maddi Duran Varlıklar7 15.397.880 15.511.745Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 24.267.567 23.260Peşin Ödenmiş Giderler9 2.059 331İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 2.059 331TOPLAM DURAN VARLIKLAR58.157.416 35.086.892TOPLAM VARLIKLAR174.978.455 164.917.002KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 165.325 353.843İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-20 60.455 281.421İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 104.870 72.422Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 205.448 111.139Diğer Borçlar9 42.416 10.798İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 42.416 10.798Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.766.831 4.779.332İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.766.831 4.779.332Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 1.184.841 389.047Kısa Vadeli Karşılıklar3.094.397 2.706.106Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 37.632 49.247Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 3.056.765 2.656.859ARA TOPLAM9.459.258 8.350.265TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.459.258 8.350.265UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 64.300.669 67.839.085İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 64.300.669 67.839.085Uzun Vadeli Karşılıklar10 714.989 596.483Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 714.989 596.483TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER65.015.658 68.435.568TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER74.474.916 76.785.833ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar100.503.539 88.131.169Ödenmiş Sermaye11 5.515.536 5.515.536Sermaye Düzeltme Farkları11 56.769.483 56.769.483Geri Alınmış Paylar (-)11 -2.839.746 -2.839.746Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 -1.394.535 -1.392.755Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -1.394.535 -1.392.755Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -1.394.535 -1.392.755Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 3.680.616 3.455.669Yasal Yedekler11 840.870 615.923Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler11 2.839.746 2.839.746Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26.398.035 9.437.681Net Dönem Karı veya Zararı12.374.150 17.185.301TOPLAM ÖZKAYNAKLAR100.503.539 88.131.169TOPLAM KAYNAKLAR174.978.455 164.917.002Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.382.711 2.839.746 -3.276.838 13.330.442 70.955.912 70.955.912Transferler615.923 12.714.519 -13.330.442 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.796 13.897.206 13.895.410 13.895.410Dönem Karı (Zararı)13.897.206 13.897.206 13.897.206Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10 -1.796 0 -1.796 -1.796Dönem Sonu Bakiyeler11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.384.507 3.455.669 9.437.681 13.897.206 84.851.322 84.851.322Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.392.755 3.455.669 9.437.681 17.185.301 88.131.169 88.131.169Transferler224.947 16.960.354 -17.185.301 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.780 12.374.150 12.372.370 12.372.370Dönem Karı (Zararı)12.374.150 12.374.150 12.374.150Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10 -1.780 -1.780 -1.780Dönem Sonu Bakiyeler11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.394.535 3.680.616 26.398.035 12.374.150 100.503.539 100.503.539Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)12.374.150 -55 -64Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -1.780 -1.796 -55 -64Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.780 -1.796 -55 -64TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.372.370 13.895.410 5.526.657 3.606.393Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları12.372.370 13.895.410 5.526.657 3.606.393http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884427BIST