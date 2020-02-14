***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 14.02.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)MAALT, TRAMAALT91K5 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)MAALT, TRAMAALT91K5 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 14.02.2020 tarihli kararı ileTürkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin, TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucundaTFRS'ye uygun olarak hazırlanan bilançonun aktif pasif toplamının 164.917.002 TL VUK'a göre hazırlanan kayıtlara uygun olarak hazırlanan bilançonun aktif pasif toplamının 188.265.378 TL olduğu,TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre 17.185.301,00 TL net dönem karı VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda ise 16.470.451,97 TL cari yıl net dönem karı olduğu görülereka.Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca, VUK kayıtlarına göre oluşan net dönem karı üzerinden %5 oranında ayrılması gereken genel kanuni yedek akçenin, ödenmiş sermayenin %20'sinin aşılması nedeniyle 224.946,93 TL olarak ayrılmasının,TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 17.185.301,00 TL net dönem karından 224.946,93 TL tutarındaki I. Tertip genel kanuni yedek akçenin düşülmesi ve 300 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan dağıtılabilir kar payı matrahının 16.960.654,07 TL olduğuVUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 16.470.451,97 TL tutarındaki net dönem karından 224.946,93 TL tutarındaki I. Tertip genel kanuni yedek akçe düşülmesi sonucu 16.245.505,04 TL tutarında net dağıtılabilir kara ulaşıldığıGörülmüş olup, buna göreSermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 27 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansman politikaları da dikkate alınarak kar payı dağıtımı yapılmayarak VUK kayıtlarına göre bakiye 16.245.505,04 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasının, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ise bakiye 16.960.354,07 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUMARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 5.515.5362. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 878.160,27Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 21.756.570 21.225.975,674. Vergiler ( - ) 4.571.269 4.755.523,75. Net Dönem Kârı 17.185.301 16.470.451,976. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 224.946,93 224.946,938. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.960.354,07 16.245.505,04Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 300 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.960.654,07 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 16.960.354,07 16.245.505,0420. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(*) Genel Kanuni Yedek Akçe kalemine ilişkin açıklama: Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan finansal tablolarda, geçmiş yıllarda yapılan mahsup işlemi nedeniyle, ilgili tutar 615.923 TL olarak yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819212BIST