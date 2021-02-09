Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.02.2021 09:38



Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 02.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.02.2021

Ek Açıklamalar
25.01.2021 tarihli açıklamamıza istinaden Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılmasına ilişkin gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru Kurul tarafından 08.02.2021 tarihinde onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TadilMetni1.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908517


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.535
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.535  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ANHYT 10,49 12.044.516 % 0,00  
DGKLB 2,85 88.810.963 % 0,00  
KNFRT 20,36 45.522.182 % 0,00  
TBORG 21,90 2.680.350 % 0,00  
RALYH 5,04 10.947.472 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,0773 7,0837 % 0,15  
Euro 8,5481 8,5595 % 0,32  
Sterlin 9,7150 9,7637 % 0,19  
Frank 7,8585 7,9058 % 0,19  
Riyal 1,8800 1,8894 % -0,06  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.839 1.840 9,63  
Altın Gr. 418 418 1,79  
Cumhuriyet 2.778 2.820 71,00  
Tam 2.764 2.834 71,67  
Yarım 1.336 1.371 34,66  
Çeyrek 670 686 17,34  
Gümüş.Ons 27,35 27,38 0,04  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 0,00  
B. Petrol 61,14 61,14 0,44  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru