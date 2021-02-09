***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.02.2021 09:38
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 02.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.02.2021
Ek Açıklamalar
25.01.2021 tarihli açıklamamıza istinaden Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılmasına ilişkin gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru Kurul tarafından 08.02.2021 tarihinde onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TadilMetni1.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908517
BIST
18:051.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
0
En Düşük
0
18:057,0818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0086
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0983
En Düşük
7,0620
18:058,5576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0253
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5593
En Düşük
8,5143
18:05418,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,94
|Açılış
|: 418,39
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
419,90
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANHYT
|10,49
|12.044.516
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,85
|88.810.963
|% 0,00
|
|KNFRT
|20,36
|45.522.182
|% 0,00
|
|TBORG
|21,90
|2.680.350
|% 0,00
|
|RALYH
|5,04
|10.947.472
|% 0,00
|
|ANHYT
|10,49
|12.044.516
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,85
|88.810.963
|% 0,00
|
|KNFRT
|20,36
|45.522.182
|% 0,00
|
|TBORG
|21,90
|2.680.350
|% 0,00
|
|RALYH
|5,04
|10.947.472
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,66
|4.781.780.844
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.679.376
|% 0,00
|
|KOZAL
|134,40
|2.181.004.429
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,36
|1.512.609.850
|% 0,00
|
|GARAN
|9,84
|1.473.227.920
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,66
|4.781.780.844
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.679.376
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,48
|617.837.866
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,36
|1.512.609.850
|% 0,00
|
|ODAS
|4,30
|1.230.742.086
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0773
|7,0837
|% 0,15
|
|Euro
|8,5481
|8,5595
|% 0,32
|
|Sterlin
|9,7150
|9,7637
|% 0,19
|
|Frank
|7,8585
|7,9058
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8800
|1,8894
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|9,63
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,79
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,38
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,00
|
|B. Petrol
|61,14
|61,14
|0,44
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 1, 535 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 32, 777.00 milyon TL de
-
17:56TGSAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 37.98 lira fiyatla işlem gören hissede 372, 077 adet işlem
-
17:55ATAGY
Yüzde 7.47 oranında artışla 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 090, 141 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KRDMD, KOZAL
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 38 artarak (% 0.77 ) 1, 351