***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 02.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.02.2021Ek Açıklamalar25.01.2021 tarihli açıklamamıza istinaden Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılmasına ilişkin gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru Kurul tarafından 08.02.2021 tarihinde onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 TadilMetni1.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908517BIST