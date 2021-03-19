***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi Uzatımı Genel Kurul OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 02.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.03.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarEsas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla değiştirilmesi Genel Kurul toplantımızda kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 TadilMetni1.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919499BIST