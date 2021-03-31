***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.03.2021 19:28
***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 02.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 31.03.2021
Ek Açıklamalar
19 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik tarihi 31 Mart 2021 tarihinde Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TadilMetni1.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922391
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 34,83
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.427
En Düşük
1.399
18:058,1145
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -0,1254
|Açılış
|: 8,1150
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|Önceki Kapanış
|: 8,2300
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8,2878
En Düşük
8,0950
18:059,6070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0616
|Açılış
|: 9,5450
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|Önceki Kapanış
|: 9,6700
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9,7559
En Düşük
9,5507
18:05450,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,97
|Açılış
|: 450,88
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|264,00
|579.389
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,83
|170.003
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.835.252
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.123.538
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.643.091
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|774.605
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,83
|544.712
|% -9,85
|
|DIRIT
|5,95
|141.192
|% -6,15
|
|INTEM
|49,00
|5.186.976
|% -4,95
|
|CEOEM
|6,09
|32.078.267
|% -4,25
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|KOZAL
|120,80
|1.118.027.537
|% 1,51
|
|FROTO
|203,90
|1.094.857.260
|% 5,48
|
|SASA
|47,30
|1.067.677.126
|% 4,83
|
|PETKM
|6,05
|926.614.786
|% 5,22
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|SKBNK
|1,23
|362.375.544
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,92
|372.310.170
|% 0,52
|
|TSKB
|1,39
|225.918.808
|% 2,96
|
|ODAS
|3,57
|572.047.757
|% 2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1078
|8,1145
|% -1,52
|
|Euro
|9,5683
|9,6070
|% -0,64
|
|Sterlin
|11,1866
|11,2427
|% -1,20
|
|Frank
|8,5859
|8,6377
|% -1,24
|
|Riyal
|2,1563
|2,1671
|% -1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|18,43
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,00
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|B. Petrol
|63,91
|63,91
|1,17
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Seans Raporu
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