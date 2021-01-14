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***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.01.2021 18:45



***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Son olarak 30.09.2020 faaliyet raporumuzda bilgisi verilen, Antalya'da bulunan Talya Otelimizin yeniden yapımı ile ilgili olarak Muratpaşa Belediyesi nezdinde kesinleşmiş olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının iptali talebi ile bazı şahıslar tarafından açılan davada, Mahkeme tarafından davanın reddi yönünde karar verildiği bilgisi edinilmiş olup, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde davacı tarafından Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu ile itirazda  bulunulabilecektir. Talya Otel ile ilgili yatırım çalışmalarına ruhsat ve izinlerin alınması gibi ilgili bütün idari işlem ve süreçlerin tamamlanmasından sonra başlanabilecektir. Konuya ilişkin önemli gelişmeler faaliyet raporları ve özel durum açıklamaları vasıtasıyla yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902245


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