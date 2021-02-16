***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.01.2021 ve 22.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.01.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Talya Otel'in yeniden inşası ile ilgili olarak kesinleşen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'nın iptali talebi ile açılan davada, yerel Mahkeme tarafından davanın reddi yönünde karar tesis edildiği ve karara karşı davacı tarafından Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olduğu bilgisi verilmiştir. Söz konusu davada davacı tarafından istinaf yoluna başvurulduğu bilgisi edinilmiştir.Mevcut koşullar altında, 22.01.2021 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen yatırım planında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayıp konuya ilişkin önemli gelişmeler faaliyet raporları ve özel durum açıklamaları vasıtasıyla yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910213BIST