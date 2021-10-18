***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.07.2021 , 23.09.2021 ve 07.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Divan Talya Oteli'nin yeniden yapım süreci ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "İnşaat Yasağı" genelgesi kapsamında inşaat yasağı döneminin sona ermesi ile birlikte, Divan Talya Oteli'nin inşaat çalışmalarına başlanmaktadır. Konuya ilişkin önemli gelişmeler faaliyet raporları ve özel durum açıklamaları vasıtasıyla yatırımcılarımızla paylaşılacaktırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971151BIST