***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2021 09:04
***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.07.2021 , 23.09.2021 ve 07.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Divan Talya Oteli'nin yeniden yapım süreci ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "İnşaat Yasağı" genelgesi kapsamında inşaat yasağı döneminin sona ermesi ile birlikte, Divan Talya Oteli'nin inşaat çalışmalarına başlanmaktadır. Konuya ilişkin önemli gelişmeler faaliyet raporları ve özel durum açıklamaları vasıtasıyla yatırımcılarımızla paylaşılacaktır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971151
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|PRKAB
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|% 9,53
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|TLMAN
|33,78
|33.542.454
|% 7,85
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|FRIGO
|22,64
|10.555.228
|% 6,09
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|BAYRK
|8,87
|14.189.642
|% 5,60
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|MERIT
|33,80
|29.252.335
|% 5,49
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|DOKTA
|24,12
|329.817
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|CEOEM
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|32.054.687
|% -6,07
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|NUGYO
|14,46
|4.719.493
|% -3,28
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|YONGA
|19,22
|28.830
|% -3,13
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|KLKIM
|13,91
|14.773.568
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|GARAN
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|436.414.281
|% 1,59
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|FROTO
|174,00
|282.383.169
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|GUBRF
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|190.429.829
|% -1,29
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|KRDMD
|7,22
|180.148.043
|% 0,28
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|ASELS
|16,50
|151.157.204
|% 1,41
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|YKBNK
|2,39
|138.920.916
|% 1,70
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|EKGYO
|1,95
|99.960.925
|% 1,56
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|GARAN
|8,94
|436.414.281
|% 1,59
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|KRDMD
|7,22
|180.148.043
|% 0,28
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|ODAS
|1,44
|30.733.796
|% 0,00
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|10:34
|Alış
|Satış
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|Dolar
|9,2804
|9,2863
|% -0,48
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|Euro
|10,8120
|10,8299
|% -0,19
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|Sterlin
|12,7519
|12,8159
|% -0,22
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|Frank
|10,0418
|10,1023
|% -0,23
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|Riyal
|2,4668
|2,4792
|% -0,59
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|Alış
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|Altın Ons
|1.780
|1.780
|15,08
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|Altın Gr.
|531
|531
|1,21
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|Cumhuriyet
|3.500
|3.554
|34,00
|
|Tam
|3.485
|3.572
|35,20
|
|Yarım
|1.684
|1.728
|17,03
|
|Çeyrek
|845
|864
|8,51
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|7,05
|7,06
|0,09
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|B. Petrol
|84,72
|84,72
|0,39
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