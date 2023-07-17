***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.07.2023 20:38
çıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2016 yılından bu yana Şirketimizde Otel Müdürü pozisyonunda görev yapmakta olan Sn. Avni Aykut emeklilik sebebi ile işten ayrılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172826
BIST
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18:056.600
En Düşük
|Değişim
|: 2,53%
|| 162,72
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.604
18:0526,3377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,2124
|Açılış
|: 26,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3706
En Düşük
25,9266
18:0529,6157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,2411
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
18:051.655,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 12,75
|Açılış
|: 1.655,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.657,92
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURSG
|13,86
|235.761.666
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,00
|6.763.240
|% 10,00
|
|PAMEL
|159,50
|312.418.382
|% 10,00
|
|GOKNR
|16,61
|678.428.879
|% 10,00
|
|VAKKO
|68,20
|93.737.971
|% 10,00
|
|LUKSK
|58,55
|38.986.613
|% -9,99
|
|AYCES
|216,00
|76.173.793
|% -9,96
|
|OTTO
|205,30
|3.694.731
|% -7,77
|
|PRZMA
|26,42
|37.428.642
|% -6,25
|
|MACKO
|80,00
|50.641.091
|% -5,66
|
|THYAO
|218,80
|9.912.994.602
|% 2,48
|
|ASELS
|74,00
|8.248.987.414
|% 6,47
|
|SISE
|51,65
|6.030.416.282
|% 4,94
|
|SASA
|63,70
|5.146.857.074
|% 4,77
|
|YKBNK
|13,82
|4.854.832.439
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,25
|3.291.024.076
|% 0,12
|
|YKBNK
|13,82
|4.854.832.439
|% -0,65
|
|ZOREN
|3,66
|992.960.900
|% 1,39
|
|ISCTR
|14,54
|2.934.550.129
|% 0,35
|
|SKBNK
|2,86
|438.702.789
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3370
|26,3423
|% 0,83
|
|Euro
|29,6106
|29,6238
|% 0,85
|
|Sterlin
|34,3574
|34,5297
|% 0,77
|
|Frank
|30,5031
|30,6869
|% 1,03
|
|Riyal
|7,0024
|7,0375
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-0,78
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.655
|11,97
|
|Cumhuriyet
|11.060
|11.227
|92,00
|
|Tam
|10.698
|10.936
|153,00
|
|Yarım
|5.349
|5.493
|76,00
|
|Çeyrek
|2.683
|2.746
|38,00
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,85
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|21,00
|21,03
|0,06
|
|B. Petrol
|78,58
|78,58
|-1,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, YKBNK, ARCLK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, SISE
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 04 artarak (% 2.23 ) 5, 912
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLBMD, ULUUN, OTKAR, TURSG, SOKE, YEOTK, MARKA, PAMEL, LINK, EDIP
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OTTO, AVHOL, AYCES, LUKSK