***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









çıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2016 yılından bu yana Şirketimizde Otel Müdürü pozisyonunda görev yapmakta olan Sn. Avni Aykut emeklilik sebebi ile işten ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172826BIST