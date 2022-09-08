***MAC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***MAC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [MAC]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMarmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanının 09/09/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI MACMarmara Capital Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061591BIST