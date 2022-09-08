***MAC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
08.09.2022 17:00
***MAC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanının 09/09/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI MACMarmara Capital Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061591
BIST
16:543.485
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 82,06
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
16:5418,2457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0306
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2457
En Düşük
18,2142
16:5418,1881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0515
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
16:541.004,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,26
|Açılış
|: 1.005,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.002,72
BIST En Aktif Hisseler16:54
|UNLU
|6,93
|43.378.219
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.221.251.190
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.658.422
|% 9,98
|
|EUKYO
|4,41
|10.873.947
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.246.862
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,93
|1.977.298
|% -5,07
|
|ATAGY
|5,02
|1.869.211
|% -4,92
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|AKBNK
|15,74
|11.742.069.704
|% 0,32
|
|YKBNK
|8,53
|10.444.928.307
|% 8,80
|
|THYAO
|74,15
|7.096.033.791
|% -0,74
|
|ISCTR
|11,31
|4.783.890.582
|% 9,91
|
|GARAN
|25,02
|4.361.731.975
|% 3,82
|
|YKBNK
|8,53
|10.444.928.307
|% 8,80
|
|EKGYO
|5,03
|4.141.901.216
|% 3,07
|
|AKBNK
|15,74
|11.742.069.704
|% 0,32
|
|ISCTR
|11,31
|4.783.890.582
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.012.568.649
|% 9,93
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2277
|18,2457
|% 0,17
|
|Euro
|18,1828
|18,1881
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,9142
|21,0190
|% -0,25
|
|Frank
|18,7011
|18,8138
|% 0,60
|
|Riyal
|4,8383
|4,8626
|% 0,06
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-6,04
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|-2,00
|
|Cumhuriyet
|6.743
|6.845
|9,00
|
|Tam
|6.779
|6.840
|-55,00
|
|Yarım
|3.303
|3.341
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.673
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,48
|18,51
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,05
|
|B. Petrol
|89,00
|89,00
|1,00
|
Seans Raporu
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