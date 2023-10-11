***MACKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2023 11:06
***MACKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MACKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204084
BIST
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12:548.411
En Düşük
|Değişim
|: -0,38%
|| -32,18
|Açılış
|: 8.443
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.390
En Yüksek
8.519
12:5427,7337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0169
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
12:5429,4375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0066
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3791
12:541.668,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 10,48
|Açılış
|: 1.668,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.668,51
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler12:54
|ACSEL
|117,70
|75.300.263
|% 10,00
|
|SUMAS
|253,00
|286.902
|% 10,00
|
|FMIZP
|282,90
|169.505.662
|% 9,99
|
|MRSHL
|1.120,60
|165.524.127
|% 9,99
|
|KSTUR
|862,10
|1.265.563
|% 9,99
|
|OZGYO
|6,61
|88.545.120
|% -9,95
|
|TARKM
|570,00
|29.626.890
|% -9,60
|
|IHAAS
|20,42
|302.494.022
|% -8,51
|
|ARENA
|30,16
|108.654.140
|% -7,37
|
|EKIZ
|34,16
|153.003
|% -6,21
|
|THYAO
|232,00
|2.844.274.298
|% -2,56
|
|DMRGD
|22,10
|2.664.703.852
|% 0,91
|
|PETKM
|24,46
|2.428.853.886
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,50
|2.282.775.270
|% 2,74
|
|YKBNK
|19,55
|2.238.513.454
|% 1,72
|
|ZOREN
|6,30
|1.099.108.680
|% -1,41
|
|ODAS
|13,89
|1.840.052.966
|% 1,76
|
|EKGYO
|8,26
|966.858.644
|% -1,67
|
|DMRGD
|22,10
|2.664.703.852
|% 0,91
|
|YKBNK
|19,55
|2.238.513.454
|% 1,72
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7279
|27,7337
|% 0,06
|
|Euro
|29,4276
|29,4375
|% 0,02
|
|Sterlin
|33,9625
|34,1328
|% 0,05
|
|Frank
|30,5960
|30,7803
|% 0,29
|
|Riyal
|7,3719
|7,4089
|% 0,08
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|9,58
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.667
|9,50
|
|Cumhuriyet
|11.572
|11.747
|67,00
|
|Tam
|11.329
|11.408
|12,00
|
|Yarım
|5.682
|5.726
|11,00
|
|Çeyrek
|2.832
|2.863
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,12
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|19,69
|19,72
|0,26
|
|B. Petrol
|87,36
|87,36
|-0,29
|