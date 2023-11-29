***MACKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2023 14:31
***MACKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MACKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220871
BIST
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16:378.045
En Düşük
|Değişim
|: -0,60%
|| -48,81
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
7.997
En Yüksek
8.125
16:3728,9118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0072
|Açılış
|: 28,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8091
16:3731,7585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0236
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,9430
En Düşük
31,7118
16:371.895,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,45
|Açılış
|: 1.895,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.907,94
En Düşük
1.889,65
BIST En Aktif Hisseler16:37
|INGRM
|660,00
|117.593.996
|% 10,00
|
|AVHOL
|45,54
|91.385.014
|% 10,00
|
|TUREX
|38,72
|142.272.203
|% 10,00
|
|TGSAS
|39,82
|22.985.781
|% 10,00
|
|CRFSA
|116,70
|345.660.954
|% 9,99
|
|HURGZ
|5,76
|238.423.153
|% -10,00
|
|POLTK
|15.845,00
|276.280.758
|% -10,00
|
|LIDER
|195,30
|89.118.572
|% -10,00
|
|SONME
|78,30
|4.091.377
|% -10,00
|
|MAGEN
|15,95
|139.494.756
|% -9,99
|
|THYAO
|256,75
|6.337.221.094
|% -1,63
|
|SASA
|49,86
|3.094.863.106
|% 1,55
|
|TUPRS
|156,10
|3.094.606.555
|% 0,06
|
|EREGL
|41,56
|2.922.436.199
|% 1,22
|
|AKBNK
|33,82
|2.512.699.470
|% 0,06
|
|EKGYO
|7,45
|1.093.583.538
|% -0,67
|
|YKBNK
|19,40
|2.425.448.126
|% 0,94
|
|ZOREN
|5,23
|577.892.718
|% -1,32
|
|ISCTR
|22,06
|2.212.602.590
|% -0,45
|
|AKBNK
|33,82
|2.512.699.470
|% 0,06
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8941
|28,9118
|% 0,02
|
|Euro
|31,7394
|31,7585
|% -0,07
|
|Sterlin
|36,5850
|36,7685
|% 0,01
|
|Frank
|32,8519
|33,0498
|% 0,22
|
|Riyal
|7,6842
|7,7227
|% 0,02
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,97
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|929,33
|931,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.026,42
|1.030,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,43
|82,43
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,98
|2.040,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:37
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-
16:51BEYAZ
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 23.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 459, 501 adet işlem
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16:49MERCN
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 11.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 327, 926 adet işlem
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16:47XU100
Endeks 8, 053 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 61, 171.00 milyon TL de
-
16:47INDES
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 27.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 892, 629 adet işlem
-
16:46ESEN
Yüzde -76.80 oranında düşüşle 21.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 339, 956 adet işlem