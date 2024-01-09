***MACKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.01.2024 13:09
***MACKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MACKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235804
BIST
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13:317.795
En Düşük
|Değişim
|: -0,31%
|| -23,87
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.775
En Yüksek
7.875
13:3129,9398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0693
|Açılış
|: 29,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
13:3132,7970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0328
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
13:311.961,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 14,56
|Açılış
|: 1.961,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,16
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler13:29
|HALKB
|13,79
|432.420.256
|% 9,97
|
|KBORU
|56,80
|396.106.512
|% 9,97
|
|CEMAS
|5,12
|202.690.621
|% 9,87
|
|MARKA
|42,80
|13.097.403
|% 9,74
|
|GARFA
|94,55
|128.815.278
|% 9,18
|
|FLAP
|11,41
|87.613.588
|% -6,09
|
|CVKMD
|393,50
|212.526.650
|% -5,47
|
|UZERB
|180,00
|777.624
|% -5,26
|
|VKING
|27,30
|13.191.796
|% -5,21
|
|ISBIR
|93,50
|688.570
|% -5,17
|
|THYAO
|245,40
|6.806.658.454
|% 1,15
|
|YKBNK
|22,52
|3.810.404.693
|% 2,36
|
|ISCTR
|25,40
|3.401.437.652
|% 0,40
|
|AKBNK
|41,22
|3.032.693.552
|% 1,93
|
|VAKBN
|15,39
|2.025.807.764
|% 3,29
|
|YKBNK
|22,52
|3.810.404.693
|% 2,36
|
|EKGYO
|8,05
|1.202.838.707
|% 1,39
|
|ISCTR
|25,40
|3.401.437.652
|% 0,40
|
|VAKBN
|15,39
|2.025.807.764
|% 3,29
|
|SKBNK
|4,50
|504.383.683
|% -0,88
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9353
|29,9385
|% 0,23
|
|Euro
|32,7896
|32,8083
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,0163
|38,2070
|% 0,09
|
|Frank
|35,0957
|35,3071
|% -0,02
|
|Riyal
|7,9598
|7,9997
|% 0,23
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,17
|23,20
|% 0,66
|
|Platin
|950,11
|951,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|991,90
|994,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,60
|77,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,71
|2.037,12
|% 0,66
|