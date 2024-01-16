***MACKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.01.2024 12:40
***MACKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MACKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240809
BIST
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14:118.033
En Düşük
|Değişim
|: -0,14%
|| -11,14
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
7.995
En Yüksek
8.090
14:1130,1041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0409
|Açılış
|: 30,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1100
|
30,3207
En Düşük
29,9740
14:1132,7960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,1718
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,4453
En Düşük
32,6927
14:111.974,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -13,64
|Açılış
|: 1.974,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
|
1.997,97
En Düşük
1.971,43
BIST En Aktif Hisseler14:09
|KBORU
|77,55
|828.382.392
|% 10,00
|
|DARDL
|6,06
|65.597.208
|% 9,98
|
|MEGMT
|36,20
|217.113.545
|% 9,96
|
|DIRIT
|12,75
|1.248.208
|% 9,91
|
|YAYLA
|7,90
|14.073.994
|% 9,87
|
|ISBTR
|481.005,00
|962.010
|% -10,00
|
|EMNIS
|79,75
|198.361
|% -9,99
|
|SNPAM
|105,70
|7.002.763
|% -6,46
|
|EKOS
|55,20
|1.120.463.119
|% -6,28
|
|DERIM
|15,99
|5.405.896
|% -5,72
|
|THYAO
|250,00
|3.225.788.983
|% -1,28
|
|ISCTR
|25,40
|2.673.282.333
|% 0,79
|
|AKBNK
|41,92
|2.369.166.209
|% -2,92
|
|EREGL
|44,46
|2.141.259.077
|% 0,91
|
|TCELL
|64,50
|1.938.234.272
|% 3,45
|
|ODAS
|8,50
|1.029.137.488
|% 0,71
|
|EKGYO
|8,38
|977.367.414
|% 1,33
|
|SKBNK
|5,17
|556.758.382
|% 6,60
|
|KATMR
|2,19
|233.295.717
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,40
|2.673.282.333
|% 0,79
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1004
|30,1035
|% 0,13
|
|Euro
|32,7848
|32,7949
|% -0,52
|
|Sterlin
|37,8953
|38,0854
|% -0,65
|
|Frank
|34,8167
|35,0265
|% -0,44
|
|Riyal
|8,0025
|8,0426
|% 0,14
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|907,75
|909,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,07
|965,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,85
|78,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.040,18
|2.040,48
|% 0,66
|