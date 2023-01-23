***MACKO* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
23.01.2023 06:21
***MACKO******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında %5'ten fazla pay alan yatırımcı yoktur.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- - - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103580
BIST
11:405.552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 61,32
|Açılış
|: 5.514
|
|Önceki Kapanış
|: 5.490
|
5.560
En Düşük
5.502
11:4018,8161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8424
En Düşük
18,7516
11:4020,5052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0915
|Açılış
|: 20,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6550
|
20,5880
En Düşük
20,3810
11:401.163,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,32
|Açılış
|: 1.163,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.165,45
|
1.171,72
En Düşük
1.160,37
BIST En Aktif Hisseler11:37
|GUBRF
|370,30
|1.156.784.254
|% 9,98
|
|ONCSM
|66,15
|3.193.193
|% 9,98
|
|EYGYO
|22,06
|267.291.633
|% 9,97
|
|SOKE
|16,02
|656.991.297
|% 9,95
|
|ASUZU
|194,90
|228.301.692
|% 9,49
|
|SASA
|112,70
|408.881.488
|% -6,47
|
|HEKTS
|35,94
|229.519.534
|% -6,16
|
|GMTAS
|7,91
|5.173.696
|% -5,04
|
|PRDGS
|8,95
|24.056.533
|% -4,89
|
|DURDO
|44,22
|4.013.796
|% -4,12
|
|THYAO
|155,60
|3.343.602.456
|% 1,77
|
|AKBNK
|19,54
|2.428.964.413
|% 4,44
|
|KOZAL
|597,80
|1.875.789.253
|% 2,12
|
|PETKM
|18,69
|1.784.620.076
|% -0,11
|
|ASELS
|62,90
|1.774.726.085
|% 0,72
|
|YKBNK
|10,71
|1.663.219.022
|% 5,31
|
|EKGYO
|8,70
|1.194.385.982
|% 0,81
|
|AKBNK
|19,54
|2.428.964.413
|% 4,44
|
|SKBNK
|3,04
|304.782.217
|% 2,70
|
|PETKM
|18,69
|1.784.620.076
|% -0,11
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8039
|18,8069
|% 0,00
|
|Euro
|20,4922
|20,5048
|% 0,45
|
|Sterlin
|23,2685
|23,3852
|% 0,12
|
|Frank
|20,4327
|20,5558
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9934
|5,0185
|% -0,02
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-0,58
|
|Altın Gr.
|1.161
|1.162
|-3,89
|
|Cumhuriyet
|7.855
|7.974
|12,00
|
|Tam
|7.882
|7.933
|-55,00
|
|Yarım
|3.850
|3.882
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.925
|1.941
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,83
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|-0,12
|
|B. Petrol
|87,19
|87,19
|-0,44
|