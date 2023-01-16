***MACKO* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***MACKO******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [MACKO]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 ve 30.09.2022 Tarihli Finansal Tabloları ile Özel Bağımsız Denetim Raporları ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://yatirimci.mackolik.com/ sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102737BIST