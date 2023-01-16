***MACKO* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
16.01.2023 22:48
***MACKO******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [MACKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://yatirimci.mackolik.com/ sitesinden de erişilebilir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102738
BIST
18:055.208
En Yüksek
|Değişim
|: 4,47%
|| 222,81
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.208
En Düşük
4.981
18:0518,7972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,7972
En Düşük
18,7843
18:0520,3454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0126
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,3454
En Düşük
20,3276
18:051.158,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.158,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.158,30
En Düşük
1.157,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|292,70
|1.581.976.398
|% 10,00
|
|SDTTR
|75,35
|352.904.622
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|3.144.207
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.493.441
|% 10,00
|
|HALKB
|11,88
|723.769.272
|% 10,00
|
|ATSYH
|118,80
|3.565.637
|% -5,56
|
|POLTK
|1.640,00
|105.582.902
|% -4,66
|
|IMASM
|263,20
|26.895.002
|% -4,29
|
|KAREL
|18,00
|2.031.240
|% -3,74
|
|ULUFA
|7,39
|9.830.788
|% -3,27
|
|THYAO
|144,40
|9.813.045.150
|% 7,20
|
|EREGL
|41,02
|5.253.564.776
|% 1,64
|
|KOZAL
|574,00
|5.053.843.602
|% 8,10
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|TUPRS
|540,30
|4.553.359.673
|% 5,90
|
|EKGYO
|8,18
|4.508.677.325
|% 3,81
|
|ODAS
|8,97
|3.430.845.162
|% -2,92
|
|YKBNK
|9,73
|2.558.325.296
|% 5,65
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|AKBNK
|17,27
|3.550.131.278
|% 4,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7799
|18,7972
|% 0,06
|
|Euro
|20,3309
|20,3454
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,8388
|22,9534
|% -0,01
|
|Frank
|20,1986
|20,3203
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9866
|5,0116
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-0,02
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.158
|0,02
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.834
|7.900
|90,00
|
|Yarım
|3.817
|3.866
|44,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.933
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,36
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,67
|14,72
|0,00
|
|B. Petrol
|84,19
|84,19
|-1,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 262.70 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 114 adet işlem
-
17:58TLMAN
Yüzde 9.96 oranında artışla 56.30 lira fiyatla işlem gören hissede 308, 256 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 14 artarak (% 3.77 ) 4, 595
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAA, AKCNS, OTTO, SOKE, UMPAS, VKING, SMRTG, CMBTN, KERVN, TLMAN
-
17:56
KNFRT, KOZAL, KTSKR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında